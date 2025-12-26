東京・西東京市の住宅で母親と息子3人が亡くなった事件で、母親が借りていたマンションから見つかった男性の遺体には服が何枚もかけられ、隠された状態だったことが分かりました。12月19日、西東京市の住宅で、無理心中を図ったとみられる母親と子ども3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。22日には、母親が契約していた練馬区のマンションのクローゼットから交際相手とみられる中窪新太郎さん（27）が刺されるなど