「おやすみ前に仕込む」リップケア皮むけに縦ジワと、いろんなトラブルが生じやすい唇。お気に入りのリップが映えるよう、前日からしっかりと保湿ケアをしておきたい。就寝前のリップクリーム「3つの選びのポイント」1.圧倒的な保湿力と持続性日中のように頻繁に塗り直しができないからこそ、一度塗ったら朝までしっかりと唇を潤し続ける高い保湿力と、その効果が長く続く持続性が不可欠。セラミド、ヒアルロン酸、シアバター、ワ