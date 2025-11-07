ニューストップ > 国内ニュース > 高市首相が午前3時から勉強会、官僚が本音「開いた口が塞がらなかっ… 高市早苗 自民党 時事ニュース FNNプライムオンライン 高市首相が午前3時から勉強会、官僚が本音「開いた口が塞がらなかった」 2025年11月7日 13時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日の衆院予算委員会についてFNNプライムオンラインが伝えた 準備に取りかかるべく高市首相が勉強会を始めたのは午前3時とのこと 「未明」の開始は異例で、ある官僚は「開いた口が塞がらなかった」という 記事を読む おすすめ記事 高市首相、初の国会論戦 「物価高対策」「議員定数削減」どう答えた？ 立憲・野田氏は「政治とカネ」追及 2025年11月5日 5時48分 高市首相、「年収の壁」１６０万円からの引き上げへ「具体化図る」…参院代表質問 2025年11月6日 12時5分 高市首相“初”国会論戦スタート…立憲・野田代表「政治とカネ」「物価高対策」など追及 “税金還流疑惑”報道うけ維新・藤田共同代表「法的には適正」 2025年11月4日 18時40分 痛いところを突かれた？ 高市総理 「政治とカネ」答弁中に“発言のリズム”乱れる 一連の問題を謝罪「改めてお詫びを申し上げます」 2025年11月5日 17時30分 高市首相 就任後初の国会論戦 各党の代表質問始まる 2025年11月4日 20時21分