ソーシャルイノベーションの分野では、社会課題の解決をいかに「スケール」させるかが問われる。民藝の100年にわたるしなやかな拡がりは、「正統を守る」より「関わりを増やし、つなぎなおす」ことで持続的な変化を生み出してきた。