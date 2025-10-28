「全員でつかんだ勝利。本当に長い試合だったけど、勝つことで全てが報われた」【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は27日（日本時間28日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「2番・遊撃」で先発出場し、8打数1安打だった。チームはシリーズ最長に並ぶ延長18回、6時間39分の死闘を制し、対戦成績2勝1敗に。ベッツは「誰か1人じゃなくて、全員でつかん