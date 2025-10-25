『稼げる日本』への変革を進める「しっかりと10項目、中身のある紙をいただいた。もうてんこ盛り。命がけで頑張る」そう宣言したのは高市早苗（64）政権下で財務相に任命された片山さつき氏（66）だ。10月21日の首班指名選挙で憲政史上初の女性総理となった高市氏。その日のうちに閣僚には「10項目の指示書」が渡された。これを見れば、高市氏が理想とする国家像がおぼろげながら見えてくる。「こんな指示書は見た事ないですよ」そ