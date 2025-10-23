1968年創業の「ラーメン二郎」は、極太麺や厚いチャーシュー、特有の「コール」方式で知られる人気のラーメン店で、全国に44店舗を展開している。近年、二郎系ラーメンの大衆化が進む中、客と店のトラブルがSNSで頻発しているが、これは独自の接客スタイルや文化が背景にあると考えられる。フードアナリストの重盛氏は、こうしたトラブルが逆に二郎ブランドの構築に寄与していると指摘している。（以下、「」内は重盛氏の発言）記