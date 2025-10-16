「もし明日必要になれば、万全の状態で登板できる」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は15日（日本時間16日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に向けて記者会見を行った。佐々木朗希投手について「もし明日必要になれば、万全の状態で登板できる」と自信を示した。佐々木は13日（同14日）の第1戦の2点リードの9回から救援登板。セーブシチュエーションだったが、1安打に2四球を与え、2/3回で降板した。最速も99.3