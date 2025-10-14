【VT-1 ガウォークファイター オストリッチ】 12月26日ごろ 発売予定 価格：5,170円 ハセガワは、プラモデル「VT-1 ガウォークファイター オストリッチ」の完成品見本を公開した。発売は12月26日ごろを予定しており、価格は5,170円。 本製品は、映画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」に登場する「VT-1 オストリッチ」のガウォークフ