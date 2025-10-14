【VT-1 ガウォークファイター オストリッチ】 12月26日ごろ 発売予定 価格：5,170円

ハセガワは、プラモデル「VT-1 ガウォークファイター オストリッチ」の完成品見本を公開した。発売は12月26日ごろを予定しており、価格は5,170円。

本製品は、映画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」に登場する「VT-1 オストリッチ」のガウォークファイター形態をプラモデルで表現したもの。

ガウォークファイターとガウォークを選択可能なパーツ構成となっており、新規プラ部品のフィギュア（3体）の原型製作は太郎もちこみ氏が担当。一条輝（艦内服姿）、早瀬未沙（アンダースーツ姿）をコックピットに搭乗させることができる。

おまけパーツとして、別売りの「VT-1スーパーオストリッチ」に使用可能な、リン・ミンメイ（後席用/簡易宇宙服姿/ヘルメットの有無を選択可能）が付属するほか、付属の展示用スタンドを使用することで、ホバリング状態のイメージで展示可能。新規プラ部品のガウォークファイター専用アタッチメントも付属している。

「VT-1 ガウォークファイター オストリッチ」

サイズ：全長 153mm、全幅 210mm

(C)1984 BIGWEST