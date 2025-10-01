2025年10月10日（金）、アベリからホリデーシーズンを彩る新作“fleurs（フルール）”が登場します。フランス語で「花」を意味する名の通り、花の優しさや強さをジュエリーに閉じ込めた特別なコレクション。ダイヤモンドやルビー、アクアマリンなど彩り豊かなストーンが織りなすデザインは、心に寄り添い日常を輝かせます。大切な人や自分への贈り物にふさわしいラインナップです♡ 花