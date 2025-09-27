トリンプから2025年秋冬の新作「小さくしたいブラ」シリーズが登場しました。今回は“無理なく着やせ”と“揺れずにキープ”の2タイプとなっています。どちらもバストボリュームを整え、すっきりとしたシルエットを叶えてくれます。サイズ選びに悩む女性や、可愛いデザインと機能性を両立させたい方にぴったりの新作です。 無理なく着やせ♡ラナンキュラス柄も登場 小さくしたいブラ 無理なく着やせ