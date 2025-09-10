2025年9月3日、スターバックスから、焼き芋とほうじ茶の “和の香ばしさ”が引き立つ新作ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ(Iced)」(Tallサイズのみ/イートイン640円 テイクアウト628円)が登場した。【写真】焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーがポイント！秋の新感覚ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」登場秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー