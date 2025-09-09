UGGがストリートブランドLiberaidersと初のコラボレーション♡旅と文化からインスピレーションを受けたコレクションは、クラシックな「Tasman」と「Ultra Mini」をベースに、スエードやシープスキン、複数レザーのレイヤードデザインを採用。Liberaidersのトライアングルパターンやレッドのドローコードがアクセントとなり、日常でも特別感を演出するスタ