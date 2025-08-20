読売新聞グループ本社が2025年8月19日、週刊誌「週刊文春」を発行する文藝春秋に抗議書を送付した。読売新聞が19日付のオンライン記事などで報じた。「石破首相強気のウラに読売の"謝罪"があった！」と題する週刊文春の記事に抗議したという内容だ。一方で、読売は石破茂首相が参院選大敗の責任を取る形で退陣の意向を固めたと報じ、「石破首相退陣へ」の見出しで号外を出してもいる。文春が報じた「謝罪」を事実無根だと抗議す