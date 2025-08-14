関東第一の選手3人が足を攣る事態となった第107回全国高校野球選手権は13日、大会第8日目が行われ、第2試合で関東第一（東東京）が中越（新潟）と対戦し6-1で勝利した。快勝の裏で6回と7回に計3人が足をつるアクシデント。これまで起きなかった事態に米沢貴光監督は「決して暑さだけではないと思います」と選手への負担に言及した。兵庫県に熱中症警戒アラートが発令される中での試合となった13日。気温もどんどん高くなった第