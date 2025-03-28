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エンゼルス・菊池雄星6回3失点 開幕投手の責務果たすも移籍後初白星お預け

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • エンゼルス菊池雄星が27日、今季の開幕戦となるホワイトソックス戦に先発
  • メジャー7年目で初めて開幕投手を務め、6回3失点と粘りの投球を見せた
  • しかし、移籍後初白星はつかめなかった
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