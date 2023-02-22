韓国のケーブルテレビ局ENAで放映中の恋愛リアリティ番組『私はソロ』（原題）製作陣が、最近オンラインを通じて浮上した一般出演者の性病感染問題について一歩遅れて謝った。【関連】元EXOクリス、中国で“性病持ち”の衝撃暴露…家族黙認の違法撮影説も『私はソロ』は芸能人ではない一般の独身男女たちが、自分の魅力を発揮してパートナーを見つける恋愛バラエティ。2021年に始まった人気番組だ。その『私はソロ』製作陣は2月22