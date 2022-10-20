パンサー・尾形貴弘が、19日に放送された『水曜日のダウンタウン』(TBS系)に出演。『王様のブランチ』(TBS系)のギャラを明かす一幕があった。今回、尾形が永野、オードリー・春日俊彰とともに挑んだのは『1000万円受け取るの逆に難しい説』という企画。それぞれ、1000万円を受け取ってもらえそうな人を呼び出し、制限時間5時間で何人受け取るかを検証していくというもの。​>>パンサー尾形、キツイ罰ゲームも「うれしさ