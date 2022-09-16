松野官房長官は16日午前の会見で、今月27日に行われる安倍元総理の国葬に、フランスのサルコジ元大統領ら新たに7人の外国の要人が参列する意向を示していることを明らかにしました。松野官房長官の発表では、日本政府に対し参列の意向を新たに示したのは、▽カタールのタミーム首長、▽スリランカのウィクラマシンハ大統領、▽韓国のハン・ドクス首相、▽フランスのサルコジ元大統領、▽ドイツのウルフ元連邦大統領、▽イタリアの
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