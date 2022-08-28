¡ÖÏ·¸å¤Ë2000Ëü±ß¤¬É¬Í×¤ÈÊ¹¤­¡¢¾­Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿º´Æ£ô¥²ÌÈï¹ð¡Ê22¡Ë¡£ÈÈ¹ÔÅö»þ20ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Çº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿½÷¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÃíÌÜ¤ÎºÛÈ½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£Ë¡Äî¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î½÷¸µÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Îº´Æ£ô¥²ÌÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È±³¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¹ñ¤Î»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¤¢¤ï¤»¤Æ200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£Èï¹ð¤¬²Ã