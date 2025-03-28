▶▶「宮崎県」の記事一覧はこちらから！国富町法華嶽公園（東諸県郡国富町）2025年調査中※2025年の詳細は調査中のため、昨年の情報を掲載しています。[期間] 通年[休み] 水曜(祝日の場合は翌日)[時間] 9〜17時春には、約1000本の桜と約500本のシャクナゲが咲き誇る。バーベキュー場をはじめ、日本庭園やテニスコート、パターゴルフ場などさまざまな施設を併設する。色鮮やかな天然芝が広がるグラス