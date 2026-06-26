『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が35％オフ、『ソニックレーシング クロスワールド』が50％オフ！「Steam Summer Sale」開催中

株式会社セガ

株式会社セガは、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Steam Summer Sale」を開催中です。

今回のセールでは、セガから『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が通常版、デラックス・エディションともに35％オフで登場。また、2026年6月23日に生誕35周年を迎える「ソニック」シリーズより、『ソニックレーシング クロスワールド』が通常版、デジタルデラックスエディションともに50％オフで登場します。そのほかにも、『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２』などの人気タイトルも特別価格でラインナップされています。

アトラスからは、『ペルソナ３ リロード』が通常版、デジタルデラックスエディション、デジタルプレミアムエディションともに65％オフでセールに登場します。また、『メタファー：リファンタジオ』も通常版、アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディションともに60％オフで登場します。

セールは2026年7月9日（木）までの期間限定開催です。ぜひこの機会にお楽しみください。

「Steam Summer Sale」

https://store.steampowered.com/developer/Sega/

■セガ公式Xフォロー＆引用リポストキャンペーン

開催期間：2026年6月26日（金）18:00～7月9日（木）23:59

「Steam Summer Sale」開催を記念して、セガ公式X（@SEGA_OFFICIAL(https://x.com/SEGA_OFFICIAL)）にてフォロー＆引用リポストキャンペーンを実施します。抽選で「日本HP HyperX製品」が合計10名様に当たります。奮ってご参加ください。

応募方法：

（１）セガ公式Xアカウント（@SEGA_OFFICIAL(https://x.com/SEGA_OFFICIAL)）をフォロー

（２）キャンペーン対象ポストに、「私のセガ/アトラスおすすめゲーム」を記載して、引用リポストしてください。

賞品：

日本HP「HyperX QuadCast 2 コンデンサーマイク USBマイク」……5名様

日本HP「HyperX Cloud III S Wireless ゲーミングヘッドセット」……5名様

キャンペーンサイト：https://www.sega.jp/special/sale/campaign/

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