【三重初上陸】北海道発の住宅ブランド「DUAL HOME」が三重県へ進出。2026/6/20(土)菰野モデルハウスグランドオープン

株式会社アーキテックプランニング詳細はこちら :https://dualhome.jp/shop/miekita/modelhouse/5779/

「性能×デザイン」をテーマに、北海道発の注文住宅ブランドを全国展開する『DUAL HOME（デュアルホーム）』（本部：株式会社アーキテックプランニング）。

このたび、三重エリア初となる新拠点「DUAL HOME三重北店 - 菰野モデルハウス」（三重県三重郡菰野町）が、2026年6月20日（土）に待望のグランドオープンをいたしました。

本拠点は、地元で確かな信頼と高い施工力を誇る「森大建地産株式会社」がフランチャイズ運営を手掛けます。

北国の厳しい気候で磨き上げられた確かな住まいづくりの仕組みと、地域に根差した施工技術が融合。これからの住まいの新しい選択肢を提案する新拠点の誕生を記念し、実物の空間を隅々までご体感いただけるモデルハウス見学会を受付いたします。

■ モデルハウス概要

物件名称： DUAL HOME菰野モデルハウス

所在地： 三重県三重郡菰野町大字中菰野

オープン日： 2026年6月20日（土）

延床面積： 117.14平方メートル （35.43坪）

間取り： 3LDK ＋ ファミリークローゼット ＋ シューズクローゼット ＋ 中庭 ＋ テラス

見学予約：https://dualhome.jp/shop/miekita/reservation/

■ 実写真と紐解く「菰野モデルハウス」の体感価値

今回のグランドオープンにあたり、これまでの予想パースでは描ききれなかった「本物の質感」と、現地だからこそ五感で味わえる心地よさを、ご用意した実写写真とともに紹介いたします。

1. 中央の中庭（ライトコート）から光が降り注ぐ、21帖超の開放的な大空間LDK

本モデルハウスの最大の象徴である、建物の中心に据えられた「中庭（ライトコート）」。

周囲からのプライバシーを完全に守りながら、21帖超のゆとりあるLDKへと豊かな自然光を贅沢に採り入れます。中庭とテラス、そしてLDKがなめらかに繋がることで、外からの視線を気にせずカーテンを開け放して過ごせる、伸びやかな開放感をご体感いただけます。

2. 将来を見据えた「1階完結型」の平屋のような暮らしと、洗練された「3WAY家事動線」

3LDKのゆとりある間取りに加え、ファミリークローゼットや大容量のシューズクローゼットを集約。日々の生活や家事がすべてワンフロアのようにスムーズに完結する「1階完結型」の設計を導入しました。

さらに、キッチン、サニタリー、収納を効率的につなぐ機能的な「3WAY動線」を構築。パースだけでは分からなかった、実際の暮らしやすさと無駄のない洗練された空間の「格」を現地でお確かめいただけます。

3. これからの季節にこそ真価を発揮する、「性能×デザイン」の確かな室内環境

DUAL HOMEが大切にする住まいのあり方を、確かな安心の基準とともにご覧いただけます。

夏の暑さを遮る高水準の性能： 北海道で培われた屋根・基礎断熱のクオリティ。本格的な夏を迎えるこれからの季節に「室内の均一な涼しさと心地よさ」として直接ご体感いただけます。

「耐震等級3」取得＆ 長期優良住宅認定： 万が一の地震への備えを構造から追求。将来にわたって資産価値を維持できる、国が定めた安心の基準をクリアしています。

平屋のような開放感と、北海道基準の確かな性能をぜひこの機会にご体感ください。

スタッフ一同ご予約・ご来場を心よりお待ちしております。

■ 加盟ビルダー（運営会社）概要

店舗名：DUALHOME三重北店

法人名： 森大建地産株式会社

伊賀本社： 三重県伊賀市猿野1238（TEL: 0595-48-0331）

四日市オフィス： 三重県四日市市小古曽1丁目3-29 不二ビル102（TEL: 059-324-0789）

三重北店公式サイト：https://dualhome.jp/shop/miekita/

三重北店Instagram：https://www.instagram.com/dualhome.miekita/

■ ブランド本部 概要

ブランド名： DUAL HOME（デュアルホーム）

法人名： 株式会社アーキテックプランニング

本社所在地： 北海道札幌市北区新琴似10条17丁目1番15号

DUAL HOME本部所在地： 北海道札幌市中央区北2条西28丁目1-26 エストラーダ円山3F

ブランドサイト： https://dualhome.jp/

■ 【全国のビルダー・工務店経営者様へ】DUAL HOME フランチャイズ（FC）加盟募集について

北海道で2,000棟以上の施工実績を誇る注文住宅ブランド「株式会社アーキテックプランニング」が提供するフランチャイズ事業です。

独自の洗練されたデザインエッセンスと、積雪地域で鍛えられた高水準な構造規格をパッケージ化し、地域のビルダー企業様の強みをさらに最大化する体制を整えています。

全国展開に伴い、各エリアにてともに新たな挑戦を行う加盟企業様を広く募集しております。詳細な事業説明や資料請求、本部へのご相談は、下記公式サイトまたはお問い合わせ窓口よりお気軽にご連絡ください。

加盟店募集ページ： https://dualhome.jp/partnership/