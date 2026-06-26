寺阪尚悟選手　期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ヴィッセル神戸より期限付き移籍中の寺阪尚悟選手の期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせいたします。

期限付き移籍期間は、2027年6月30日までとなります。

なお、寺阪選手は契約により期限付き移籍期間中、ヴィッセル神戸と対戦する全ての公式戦に出場することができません。

寺阪 尚悟 / Shogo TERASAKA

◼️ポジション

DF



◼️生年月日

2004年6月6日



◼️出身地

兵庫県



◼️身長/体重

184cm/81kg



◼️チーム歴

つつじが丘ファミリーサッカー部 - ヴィッセル神戸Ｕ-15 - ヴィッセル神戸Ｕ-18 - ヴィッセル神戸 - FC琉球 - ヴィッセル神戸 - FC岐阜 - ヴィッセル神戸 - ツエーゲン金沢



◼️出場記録

J3リーグ 22試合(2得点)

カップ戦 7試合(0得点)

J2・J3百年構想リーグ 10試合(0得点)

◼️コメント

2026/27シーズンもツエーゲン金沢でプレーすることになりました。

J2昇格という目標に向かって全力でプレーします。これからも熱い応援よろしくお願いします！

必ず昇格しましょう！！