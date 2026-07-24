号泣するファンの姿も 来日したドウェイン・ジョンソン、日本への心温まるメッセージに反響
映画『モアナと伝説の海』ジャパンプレミアのために、映画のプロモーションとしては12年ぶりとなる来日を果たしたドウェイン・ジョンソンが、インスタグラムを更新。感涙しながら自身を迎えた日本のファンに向け、心温まるメッセージをつづった。
【写真】涙する人も ドウェイン・ジョンソンが日本のファンと対面
日本時間7月24日、ドウェインはインスタグラムを更新。「親愛なる日本の皆さま〜皆さんからの美しくも感動的な抱擁に、深く心を動かされました。皆さんから頂いた言葉の一つ一つ、流してくれた喜びの涙を、決して忘れません。心に深く残る経験となりました。魂が揺さぶられました」と思いをつづり、「またお会いする日まで…。感謝を込めて」と締めくくった。
あわせて、感激のあまり涙を流す日本のファンと握手する写真など、大熱狂のうちに開催されたイベントの様子も公開。「貴重な思い出」「素敵な写真」などと反応が寄せられたほか、日本のファンからも「日本に来てくれてありがとうございます。日本人はあなたのことが大好きです。これからも体に気をつけて元気にお過ごしください」「ロック様。ロック様にお会いしたファンの方々、感激のあまり泣いてしまうのは、理解できます！ ロック様が日本に来てくださったことだけでも、感激で泣いてしまう」「日本に来てくれてとても嬉しいです」などのコメントが寄せられている。
「モアナ夏祭り・ブルーカーペットイベント」と題し、20日に都内で開催されたジャパンプレミアには、ドウェインとともに、約3万2000人の応募の中からオーディションでモアナ役に抜擢されたキャサリン・ランガイアや、モアナの声を務めるTSUZUMI（ME：I）、アニメーション版からマウイ役を務めてきた尾上松也が登場。
会場中から割れんばかりの歓声で迎えられたドウェインは、ファンからのサインや写真のリクエストにも笑顔で対応。感極まって号泣するファンも多く、一人ひとりと熱いハグを交わすなど、惜しみないファンサービスを見せていた。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
引用：「ドウェイン・ジョンソン」Instagram（＠therock）
【写真】涙する人も ドウェイン・ジョンソンが日本のファンと対面
日本時間7月24日、ドウェインはインスタグラムを更新。「親愛なる日本の皆さま〜皆さんからの美しくも感動的な抱擁に、深く心を動かされました。皆さんから頂いた言葉の一つ一つ、流してくれた喜びの涙を、決して忘れません。心に深く残る経験となりました。魂が揺さぶられました」と思いをつづり、「またお会いする日まで…。感謝を込めて」と締めくくった。
「モアナ夏祭り・ブルーカーペットイベント」と題し、20日に都内で開催されたジャパンプレミアには、ドウェインとともに、約3万2000人の応募の中からオーディションでモアナ役に抜擢されたキャサリン・ランガイアや、モアナの声を務めるTSUZUMI（ME：I）、アニメーション版からマウイ役を務めてきた尾上松也が登場。
会場中から割れんばかりの歓声で迎えられたドウェインは、ファンからのサインや写真のリクエストにも笑顔で対応。感極まって号泣するファンも多く、一人ひとりと熱いハグを交わすなど、惜しみないファンサービスを見せていた。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
引用：「ドウェイン・ジョンソン」Instagram（＠therock）