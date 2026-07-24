ジョニー・デップ″史上もっとも醜い男″守銭奴スクルージ役を怪演 『クリスマス・キャロル』11・13公開決定
俳優のジョニー・デップが主演する映画『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』（原題：Ebenezer: A Christmas Carol）が、11月13日に全世界同時公開されることが決定した。あわせてティザー予告と海外版ティザービジュアルが解禁された。
【動画】ティザー予告編
本作は、1843年の出版以来、一度も絶版することなく、時代と国境を超え語り継がれている、チャールズ・ディケンズの不朽の名作「クリスマス・キャロル」を新たに映画化したゴシック・ファンタジー。
『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのジャック・スパロウ、『シザーハンズ』のエドワード、『アリス・イン・ワンダーランド』のマッドハッターなど、数々の異端児を演じてきたジョニー・デップが、自身のキャリアで"もっとも醜い男"とされる主人公エベネーザ・スクルージに挑む。
スクルージは、莫大な財産を持ちながらも強欲で傲慢、薄情で意地悪で自己中心的であるため、人々から嫌われている孤独な老人。クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の3人のゴーストが現れ、彼を時空を超える不思議な旅へと導いていく。
解禁されたティザー予告では、「クリスマスなんてくだらない」と吐き捨て、人々の善意を拒絶するスクルージの姿が描かれる。深いしわを刻んだ表情や冷酷な言動など、ジョニーはこれまでのスターイメージを覆す怪演を披露。一方で、その奥にのぞく人間味も印象的で、クラシカルなロンドンの街並みとともに重厚なドラマを予感させる映像となっている。
監督は、A24製作の『X エックス』（2022年）、『Pearl パール』（22年）、『MaXXXine マキシーン』（24年）で知られるタイ・ウェスト。キャストには、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのイアン・マッケラン、「ハリー・ポッター」シリーズのルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』のサム・クラフリン、「スター・ウォーズ」続三部作のデイジー・リドリーらが名を連ねる。
どれほど醜く、孤独になっても、人は変わることができる――。思いやりや人とのつながりの尊さを描く新たな『クリスマス・キャロル』が、この冬、世界中の観客に届けられる。
【動画】ティザー予告編
本作は、1843年の出版以来、一度も絶版することなく、時代と国境を超え語り継がれている、チャールズ・ディケンズの不朽の名作「クリスマス・キャロル」を新たに映画化したゴシック・ファンタジー。
スクルージは、莫大な財産を持ちながらも強欲で傲慢、薄情で意地悪で自己中心的であるため、人々から嫌われている孤独な老人。クリスマスイブの夜、〈過去〉〈現在〉〈未来〉の3人のゴーストが現れ、彼を時空を超える不思議な旅へと導いていく。
解禁されたティザー予告では、「クリスマスなんてくだらない」と吐き捨て、人々の善意を拒絶するスクルージの姿が描かれる。深いしわを刻んだ表情や冷酷な言動など、ジョニーはこれまでのスターイメージを覆す怪演を披露。一方で、その奥にのぞく人間味も印象的で、クラシカルなロンドンの街並みとともに重厚なドラマを予感させる映像となっている。
監督は、A24製作の『X エックス』（2022年）、『Pearl パール』（22年）、『MaXXXine マキシーン』（24年）で知られるタイ・ウェスト。キャストには、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのイアン・マッケラン、「ハリー・ポッター」シリーズのルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』のサム・クラフリン、「スター・ウォーズ」続三部作のデイジー・リドリーらが名を連ねる。
どれほど醜く、孤独になっても、人は変わることができる――。思いやりや人とのつながりの尊さを描く新たな『クリスマス・キャロル』が、この冬、世界中の観客に届けられる。