「日本大丈夫か」 バレー女子NLで波乱、予選1位撃破の中国に震撼…五輪切符ライバル「怖すぎ」
バレーボールネーションズリーグ
バレーボールネーションズリーグ（NL）女子の決勝ラウンド準々決勝、米国（世界ランキング3位）―中国（同7位）が23日、中国・マカオで行われ、地元の中国が3-2（15-25、25-23、25-20、17-25、15-13）で勝利。予選ラウンド1位を撃破する番狂わせでのベスト4進出に衝撃が広がっている。
予選ラウンド9位ながら、開催国枠で決勝ラウンドに進んだ中国は、第1セットを奪われながらも、第2、3セットを連取。第4セットは米国の反撃に遭い、このセットを落として勝負の行方は最終第5セットへ。中盤までもつれあいながら中国は11-11から3連続ポイントを奪うと、この勢いのまま勝利をもぎ取った。
フルセットの末、格上の米国を下す番狂わせに日本ファンも騒然。来月21日からはロサンゼルス五輪出場権が懸かるアジア選手権（中国・天津）を控えるとあって、X上には「この中国にアウェイの中勝たないといけないのか…」「アジア選手権が怖い」「まじでアジア選手権の中国女子怖すぎだろ……」「これ日本アジア選手権大丈夫か」といった声が並んでいた。
予選ラウンドを6位で通過した日本は、22日に3位通過のブラジルと対戦し、1-3で敗戦。ベスト4進出はならなかった。
（THE ANSWER編集部）