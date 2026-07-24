火を使わず3分で完成！いつものカレーが専門店の味になる「トマトのヨーグルト和え」
東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼」が、「トマトのヨーグルト和え/ライタ」の作り方を紹介する動画を公開しました。火を使わず、わずか3分で完成する手軽さが魅力の、夏にぴったりの一品です。
動画で紹介された「トマトのヨーグルト和え」は、カレーやビリヤニとの相性が抜群の副菜。作り方は非常にシンプルで、さいの目に切ったトマトに、ヨーグルト、すりおろしにんにく、塩、そして3種類のスパイスを加えて混ぜるだけです。
このレシピの決め手は、ヨーグルトの酸味、スパイスの香り、そして塩分の絶妙なバランス。動画では「これらが合わさった時に、『旨っ！』って思って、さらにカレーを好きになってくれるはず」と、その美味しさを語っています。クミン、コリアンダー、ブラックペッパーが加わることで、カレーを思わせる本格的な香りが立ち、食欲をそそります。
完成したヨーグルト和えは、作ってすぐに食べるとトマトのフレッシュな食感と酸味を楽しめます。また、半日ほど置くと味が馴染んでマイルドな味わいに変化するため、好みに合わせて楽しむことができます。
いつものレトルトカレーを温めている間にさっと作れる手軽さも嬉しいポイント。この一品を添えるだけで、食卓がより豊かになりそうです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
トマトのヨーグルトマリネ（ライタ）
［材料］
・トマト：2個（400g）
・ヨーグルト：400g
・にんにく：4g
・塩：3g
＜パウダースパイス＞
・クミン：2g
・コリアンダー：1g
・ブラックペッパー：1g
［作り方］
1. トマトはヘタを取り、さいの目切りにする。
2. ボウルに1のトマトと、ヨーグルト、にんにく、塩、パウダースパイスをすべて入れる。
3. 全体が馴染むように、しっかりと混ぜ合わせたら完成。
動画で紹介された「トマトのヨーグルト和え」は、カレーやビリヤニとの相性が抜群の副菜。作り方は非常にシンプルで、さいの目に切ったトマトに、ヨーグルト、すりおろしにんにく、塩、そして3種類のスパイスを加えて混ぜるだけです。
このレシピの決め手は、ヨーグルトの酸味、スパイスの香り、そして塩分の絶妙なバランス。動画では「これらが合わさった時に、『旨っ！』って思って、さらにカレーを好きになってくれるはず」と、その美味しさを語っています。クミン、コリアンダー、ブラックペッパーが加わることで、カレーを思わせる本格的な香りが立ち、食欲をそそります。
完成したヨーグルト和えは、作ってすぐに食べるとトマトのフレッシュな食感と酸味を楽しめます。また、半日ほど置くと味が馴染んでマイルドな味わいに変化するため、好みに合わせて楽しむことができます。
いつものレトルトカレーを温めている間にさっと作れる手軽さも嬉しいポイント。この一品を添えるだけで、食卓がより豊かになりそうです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
トマトのヨーグルトマリネ（ライタ）
［材料］
・トマト：2個（400g）
・ヨーグルト：400g
・にんにく：4g
・塩：3g
＜パウダースパイス＞
・クミン：2g
・コリアンダー：1g
・ブラックペッパー：1g
［作り方］
1. トマトはヘタを取り、さいの目切りにする。
2. ボウルに1のトマトと、ヨーグルト、にんにく、塩、パウダースパイスをすべて入れる。
3. 全体が馴染むように、しっかりと混ぜ合わせたら完成。
YouTubeの動画内容
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