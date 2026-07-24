アニメ版『モアナと伝説の海』今夜本編ノーカット放送 屋比久知奈ら実力派キャスト集結【「金ロー」今後のラインナップ掲載】
きょう24日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後10：59）では、実写版『モアナと伝説の海』公開を記念して、アニメーション版『モアナと伝説の海』（2016）を本編ノーカットで届ける。
【全身ショット】美脚スラリ…モアナの衣装で劇中歌を初披露したTSUZUMI
本作は、美しい海に選ばれ、愛された少女モアナの運命と成長を、圧倒的な歌声と極上の映像美で紡ぐ感動のファンタジー・アドベンチャー。盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらすという大きな使命を背負ったモアナが、自信満々で一癖ある“伝説の英雄・マウイ”と共に、激しい試練を乗り越えながら絆を深めていく。自らの足で歩み出す「新しいディズニープリンセス」の姿は、世界中で共感の嵐を巻き起こした。
監督を務めるのは、『リトル・マーメイド』や『アラジン』を手掛けた名コンビ、ジョン・マスカー氏とロン・クレメンツ氏。脚本は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最高クリエイティブ責任者であるジャレド・ブッシュ氏が担当。トニー賞やグラミー賞に輝くブロードウェーの至宝、リン＝マニュエル・ミランダらが手掛けた音楽で物語をドラマチックに彩る。
日本語吹替キャストには、主人公モアナ役に屋比久知奈、マウイ役に尾上松也をはじめ、タラおばあちゃん役に夏木マリ、巨大なカニのモンスター・タマトア役にロックミュージシャンのROLLYなど、各界の実力派が集結している。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
7月24日『モアナと伝説の海』※本編ノーカット
31日『ジュラシック・ワールド／復活の大地』※本編ノーカット・地上波初放送
8月7日『借りぐらしのアリエッティ』※ノーカット
14日『風の谷のナウシカ』※ノーカット
21日『となりのトトロ』※ノーカット
【全身ショット】美脚スラリ…モアナの衣装で劇中歌を初披露したTSUZUMI
本作は、美しい海に選ばれ、愛された少女モアナの運命と成長を、圧倒的な歌声と極上の映像美で紡ぐ感動のファンタジー・アドベンチャー。盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらすという大きな使命を背負ったモアナが、自信満々で一癖ある“伝説の英雄・マウイ”と共に、激しい試練を乗り越えながら絆を深めていく。自らの足で歩み出す「新しいディズニープリンセス」の姿は、世界中で共感の嵐を巻き起こした。
日本語吹替キャストには、主人公モアナ役に屋比久知奈、マウイ役に尾上松也をはじめ、タラおばあちゃん役に夏木マリ、巨大なカニのモンスター・タマトア役にロックミュージシャンのROLLYなど、各界の実力派が集結している。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
7月24日『モアナと伝説の海』※本編ノーカット
31日『ジュラシック・ワールド／復活の大地』※本編ノーカット・地上波初放送
8月7日『借りぐらしのアリエッティ』※ノーカット
14日『風の谷のナウシカ』※ノーカット
21日『となりのトトロ』※ノーカット