ワールドシリーズ王者のロサンゼルス・ドジャースがホワイトハウスを訪問し、トランプ大統領は大谷翔平選手や山本由伸選手らを「最高の先発投手陣だ」と絶賛しました。

アメリカ トランプ大統領

「2025年のワールドシリーズ王者、ロサンゼルス・ドジャースをお迎え出来て大変嬉しく思います」

ドジャースはワールドチャンピオンとして、2年連続でホワイトハウスを訪問しました。

トランプ大統領は、「2025年のドジャースはメジャーリーグ150年の中で歴史に残るものだった」と称賛しました。

アメリカ トランプ大統領

「ショウヘイ・オオタニ！彼は凄すぎる。本当に凄い。誰もが彼を大好きです」

続いて、大谷選手を「誰も考えられなかった偉業を成し遂げた」と紹介し、「55本の本塁打を放ち、3年連続でMVPを獲得した」と称えました。

また、山本選手について、「ワールドシリーズのMVPだ。第6戦で信じられない投球を見せた」「あれは忘れられない試合だ」と興奮気味に語りました。

ホワイトハウスの幹部は、大谷選手が大統領執務室に招かれた様子をSNSに投稿。トランプ大統領が大谷選手にキャップなどをプレゼントしている姿を紹介しています。