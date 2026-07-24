ボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７＝帝拳）が、９月２７日にトヨタアリーナ東京で同級王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑戦することが発表された。屋外の東京・新宿シネマシティ広場で開かれた公開形式の会見では進行に不満を訴え、屋外試合に興味を示しながらも「今日みたいな感じなら絶対やんねえ」と吐き捨てた。

昨年１１月の同級王座決定戦で拓真に敗れて以来の再戦となった那須川。「返り討ちにします」と宣言した拓真に対し、「絶対ＫＯします」と誓った。しかし、試合発表から選手入場の間にトークショーが挟まれ、公開された会見は代表質問だけで終わるなどした進行に「外でやった意味あります？ なんか、すげえグダグダじゃないですか」などと訴えた。

屋外での会見は国内ボクシング界では異例だが、海外では会見だけでなく試合も行われており、米ニューヨークのタイムズスクエアや、エジプト・ギザのピラミッド前などの観光名所が有名だ。会見に不満を見せた那須川に屋外試合の興味を直撃すると「やりたいですけどね」と前向きな姿勢。しかし「天気に左右されちゃうしね」と現実的な問題も懸念する。そして「熱狂を生めればいいけど、今日みたいな感じなら絶対嫌っす。絶対やんねえ」と運営方法に注文を付けた。

神童の新たな挑戦も見てみたいところだが…。