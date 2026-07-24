『映画ちいかわ』アクションに音楽シーンも 最新場面カット一挙解禁！
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が本日7月24日に公開されたことに合わせ、映画本編の場面写真が解禁となった。
【写真】ハチワレのアクションシーンに、うさぎのラップ歌唱シーンも！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』場面カットを一挙に解禁！
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。
このたび、映画本編最新場面写真が解禁に。いつものさすまたではなくラッコの剣を携えるちいかわと、さすまたとラッコの剣の二刀流で蔦を切り落とすハチワレ、公開前から注目を浴びているうさぎのラップ歌唱のほか、人魚たちと共に“謎の歌”を披露するセイレーン、海の中で戦う島二郎、華麗なる剣さばきを披露するラッコ、どんな時でもかわいこぶるモモンガ、カチューシャを活用する古本屋、料理隊長＆味見隊長を任されるシーサーとくりまんじゅうなど、アクションシーンや音楽シーンを切り取ったカットが公開された。
また、映画公式SNSでは本日より映画で活躍するキャラクターたちの様子をそれぞれまとめた全10種の映像を1日1本ずつ解禁予定。 ちいかわたちの島での冒険の姿や、島で出会う島二郎やセイレーンの魅力が詰まった映像となっている。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
【写真】ハチワレのアクションシーンに、うさぎのラップ歌唱シーンも！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』場面カットを一挙に解禁！
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。
また、映画公式SNSでは本日より映画で活躍するキャラクターたちの様子をそれぞれまとめた全10種の映像を1日1本ずつ解禁予定。 ちいかわたちの島での冒険の姿や、島で出会う島二郎やセイレーンの魅力が詰まった映像となっている。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。