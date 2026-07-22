“日プ女子”出身モデル美女23歳の“小悪魔な魅力”に脱帽「男が虜になるね」
圧倒的肉体美を誇る美男美女たちが本能のままに恋をするオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第3話が21日、配信となった。
【写真】“日プ女子”出身モデル美女23歳の小悪魔テクニック
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
第3話では、フードクリエイターのたかとが「一番しゃべってみたい」と熱望していた『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身でモデルのえまと2人きりに。たかとから「今のところ一番タイプ」とストレートに好意を伝えられたえまは、好きな男性のタイプが「ターザンのような人」だといい、たかとの腕の筋肉を触りながらその肉体美を絶賛。さらに、たかとの「目がキラキラしてる」という言葉から、えまは「えまも目がキラキラしてる人好きなんだよね」とたかとの目を見つつ急接近、2人は一気に距離を縮める。
しかし、現在気になっている相手の話題になると、えまは「しれっと手を引いてくれるような紳士的な人が好き。今気になっているのはかいまくん」と別の男性の名前を挙げ、たかとはすかさず「紳士的になれるかな」とアピールしていた。
その後のインタビューで、えまは「（たかとは）好青年だなと思っていたので話せてよかった。でもかいまくんとの方が心は許せているのかな」としつつも、自身の恋愛傾向について「本音で言うと、グイグイ来てくれる方が良いです。どちらにせよ、グイグイ来られた方に気持ちが傾いていきます。押しにめちゃくちゃ弱い。愛されたいので」と、アプローチ次第でなびいてしまうという本音を告白。
このえまの発言を聞いたスタジオMCのゆきぽよは「色っぽい！」とポツリ。ニューヨーク・屋敷も、えまの底知れない小悪魔的な魅力に対して「これは男が虜になるね」と脱帽していた。
『シャッフルアイランド Season7』最新回は無料配信中。
【写真】“日プ女子”出身モデル美女23歳の小悪魔テクニック
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
しかし、現在気になっている相手の話題になると、えまは「しれっと手を引いてくれるような紳士的な人が好き。今気になっているのはかいまくん」と別の男性の名前を挙げ、たかとはすかさず「紳士的になれるかな」とアピールしていた。
その後のインタビューで、えまは「（たかとは）好青年だなと思っていたので話せてよかった。でもかいまくんとの方が心は許せているのかな」としつつも、自身の恋愛傾向について「本音で言うと、グイグイ来てくれる方が良いです。どちらにせよ、グイグイ来られた方に気持ちが傾いていきます。押しにめちゃくちゃ弱い。愛されたいので」と、アプローチ次第でなびいてしまうという本音を告白。
このえまの発言を聞いたスタジオMCのゆきぽよは「色っぽい！」とポツリ。ニューヨーク・屋敷も、えまの底知れない小悪魔的な魅力に対して「これは男が虜になるね」と脱帽していた。
『シャッフルアイランド Season7』最新回は無料配信中。