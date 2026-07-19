◇NBAサマーリーグ ペイサーズ91ー73ペリカンズ（2026年7月18日 米国・ラスベガス）

NBAサマーリーグにペイサーズの一員として参加している河村勇輝（25）が、18日（日本時間19日）のペリカンズ戦で途中出場した。得意のノールックパスや豪快なアリウープパスなど5得点チーム最多12アシストの大活躍。チームも快勝してサマーリーグを白星で締めた。

悲願の本契約に向けて河村はラストアピールに成功した。

この日もベンチスタート。第1Q残り4分41秒からコートに立つと、残り4分23秒にペイントエリア中央でノールックパスを決めた。残り3分47秒にはドライブインからレイアップシュートを沈めて初得点を挙げた。

第2Qも引き続き出場。開始早々にフリースローを決めた。残り9分28秒に2連続アシストを決めた。残り8分31秒で一旦ベンチに下がった。残り2分43秒から再びコートに立つと、残り49秒にはノールックパスでアシストを決めた。残り28秒ではレイアップシュートを沈めた。

後半開始前には現地実況解説陣は「本当にすごい」と絶賛。さらに「彼の後頭部に目があるのかもしれない」とベタ褒めコメントが止まらなかった。

第3Qは残り5分22秒から途中出場。残り3分55秒には豪快なアリウープダンクを演出して後半初アシスト。さらに残り3分28秒にも3Pシュートを演出して2連続アシストを決めた。残り1分59秒には3Pシュートをアシストした。残り6秒にはバウンズパスでレイアップシュートを演出すると、終了間際には針の穴を通すような鋭いパスで2連続アシストを決めた。

最終Qも引き続き出場。残り9分18秒には3Pシュートをアシストして10アシストをマークした。残り7分58秒にも3Pシュートを演出した。残り7分20秒にはドライブインから豪快なアリウープダンクをアシストして3連続アシストを決めた。残り4分10秒でベンチに下がった。

河村は20分5秒出場で5得点チーム最多12アシスト5リバウンドをマークした。シュートは8本試投で2本成功。シュート成功率は25％と低迷した。3Pシュートは3本試投で全て失敗に終わった。