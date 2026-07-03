三幸製菓、初の居酒屋コラボフェアを展開　「チーズアーモンド」「雪の宿」などを使ったメニュー5品販売

三幸製菓は7月6日から、居酒屋チェーン「とりいちず」を手がけるFS.shakeとコラボし、「三幸製菓×とりいちずフェア」を、東京都内を中心とした計11店舗で実施する。

ロングセラー製品の｢チーズアーモンド｣や｢雪の宿｣、｢三幸の柿の種｣を使用したコラボ限定メニューを5品用意した。期間限定で、8月末まで実施する予定。商品がなくなり次第終了となる。

コラボフェアにより、おやつやお茶うけとして親しまれている商品について、「お酒のおつまみ」というもう一つの利用シーンを改めて訴求する。

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取り組みは、同社のコーポレートブランドスローガン「Make Wow Moments. つくろう、ワォ!と楽しくなる瞬間。」に基づくもの。日常に新たな”Wow”を届ける取り組みの一環と位置付けている。これまで、「雪の宿」とマリオンクレープとのコラボや、商品をモチーフにしたカプセルトイの販売、ポップアップバルの期間限定出店など、多様な取り組みを実施してきた。

また、7月6日からコラボフェア連動のSNSキャンペーンも開始する。三幸製菓の公式Xを通じた抽選キャンペーンで、賞品として、三幸製菓商品詰め合わせと「とりいちず」食べ放題&飲み放題チケットを用意した。実施期間は7月20日まで。

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｢チーズアーモンド｣を使用したメニュー3品と、「雪の宿」「三幸の柿の種」で各1品をラインアップ。それぞれの商品の特徴を活かしながら、酒類との相性を最大限に引き出すよう開発したという。

◆チーズアーモンド使用メニュー(3品)

･「晩酌よだれ鶏」税込439円

･「ハニークリームチーズアーモンド」税込439円

･「ザクザクポテサラ」税込439円

◆三幸の柿の種使用メニュー(1品)

･「柿の種冷奴」税込439円

◆雪の宿使用メニュー(1品)

･「雪の宿アイス」税込329円

※メニュー名･仕様･価格などは予告なく変更になる場合がある。

【実施概要】

期間: 2026年7月6日(月)〜8月末 ※商品がなくなり次第終了

実施店舗: 計11店舗

□東京都内: 新宿歌舞伎町店、池袋西口店、池袋東口店、渋谷センター街店、渋谷マークシティー店、秋葉原店、赤羽東口駅前店、中野北口店、目黒店、上野店(10店舗)

□新潟県: 新潟駅前店(1店舗)

〈三幸製菓の概要〉

1962(昭和37)年創業の菓子製造販売会社。1977年発売の「雪の宿」、1975年発売の「ぱりんこ」、1985年発売「チーズアーモンド」などのロングセラー商品を手がける。「三幸の柿の種」をはじめとするあられ･おかきのほか、かりんとう商品や米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども展開。近年は、ブランドを活用した異業種コラボ施策やスナック業界との協働など、商品の新たな楽しみ方を提案する取り組みを進めている。