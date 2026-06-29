東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
小売売上高（5月）08:50
結果 1.9%
予想 -0.5% 前回 2.1%（1.3%から修正）（前月比)
結果 5.3%
予想 3.0% 前回 2.8%（2.1%から修正）（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米イラン協議は予定通り30日に実施（スイスからカタールに変更）
米国とイランは相互攻撃を停止することで合意
協議中は「当面の間」攻撃を控え、船舶は海峡を自由に通航できる
トランプ米大統領は「イランがまたもや合意を違反した！」
我々は理性的でいられなくなり、完遂せざるを得なくなるかもしれない
イラン外相「我々はホルムズ海峡を支配する権利を有する」
介入は状況を複雑にし、海峡の正常化を遅らせるだけだ
イスラエル「レバノン南部ヒズボラ地下インフラを破壊した」
作戦実施前に米国に通知した、我々はレバノン南部に留まる
ヒズボラ「イスラエルの攻撃は停戦合意に対する露骨な違反」
我々は停戦を遵守している、自国と国民を守る権利を留保する
レバノン議会議長「イスラエルとの合意は成立しない」
【日本】
政府「骨太の方針」に「適切な金融政策が行われることも非常に重要」明記
昨年にはなかった「非常に重要」文言を追加、日銀に圧力との見方
高市首相は金利上昇が経済成長の勢いを鈍化させることを懸念
【英国】
ピル英中銀チーフエコノミスト「生活費高騰の勢いに油断すべきではない」
2会合連続で利上げ主張したが、新聞に名前を載せたいからではない
政策担当者は油断してはならない、使命はインフレを2%に維持すること
【中国】
ゴールドマンサックスがネットイースの株価目標を引き上げ
「AI分野以外で魅力的な成長株」と位置づけ、264香港ドルに引き上げ
【韓国】
韓国大統領
需要に応えるため半導体産業基盤の構築を加速させる必要がある
世界のメモリ市場は5年以内に4倍に拡大する見通し
AI競争においてスピードこそが生き残る唯一の道
半導体の研究開発などに15年間で30兆ウォンを拠出へ
サムスン電子とSKハイニックス
今後10年間で最大2000兆ウォン（1.3兆ドル）の投資計画発表へ
2社は光州地域に4カ所～5カ所の半導体工場を建設する予定
※経済指標
【日本】
小売売上高（5月）08:50
結果 1.9%
予想 -0.5% 前回 2.1%（1.3%から修正）（前月比)
結果 5.3%
予想 3.0% 前回 2.8%（2.1%から修正）（前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米イラン協議は予定通り30日に実施（スイスからカタールに変更）
米国とイランは相互攻撃を停止することで合意
協議中は「当面の間」攻撃を控え、船舶は海峡を自由に通航できる
トランプ米大統領は「イランがまたもや合意を違反した！」
我々は理性的でいられなくなり、完遂せざるを得なくなるかもしれない
イラン外相「我々はホルムズ海峡を支配する権利を有する」
介入は状況を複雑にし、海峡の正常化を遅らせるだけだ
イスラエル「レバノン南部ヒズボラ地下インフラを破壊した」
作戦実施前に米国に通知した、我々はレバノン南部に留まる
ヒズボラ「イスラエルの攻撃は停戦合意に対する露骨な違反」
我々は停戦を遵守している、自国と国民を守る権利を留保する
レバノン議会議長「イスラエルとの合意は成立しない」
【日本】
政府「骨太の方針」に「適切な金融政策が行われることも非常に重要」明記
昨年にはなかった「非常に重要」文言を追加、日銀に圧力との見方
高市首相は金利上昇が経済成長の勢いを鈍化させることを懸念
【英国】
ピル英中銀チーフエコノミスト「生活費高騰の勢いに油断すべきではない」
2会合連続で利上げ主張したが、新聞に名前を載せたいからではない
政策担当者は油断してはならない、使命はインフレを2%に維持すること
【中国】
ゴールドマンサックスがネットイースの株価目標を引き上げ
「AI分野以外で魅力的な成長株」と位置づけ、264香港ドルに引き上げ
【韓国】
韓国大統領
需要に応えるため半導体産業基盤の構築を加速させる必要がある
世界のメモリ市場は5年以内に4倍に拡大する見通し
AI競争においてスピードこそが生き残る唯一の道
半導体の研究開発などに15年間で30兆ウォンを拠出へ
サムスン電子とSKハイニックス
今後10年間で最大2000兆ウォン（1.3兆ドル）の投資計画発表へ
2社は光州地域に4カ所～5カ所の半導体工場を建設する予定