東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

小売売上高（5月）08:50

結果 1.9%

予想 -0.5% 前回 2.1%（1.3%から修正）（前月比)

結果 5.3%

予想 3.0% 前回 2.8%（2.1%から修正）（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米イラン協議は予定通り30日に実施（スイスからカタールに変更）

米国とイランは相互攻撃を停止することで合意

協議中は「当面の間」攻撃を控え、船舶は海峡を自由に通航できる



トランプ米大統領は「イランがまたもや合意を違反した！」

我々は理性的でいられなくなり、完遂せざるを得なくなるかもしれない



イラン外相「我々はホルムズ海峡を支配する権利を有する」

介入は状況を複雑にし、海峡の正常化を遅らせるだけだ



イスラエル「レバノン南部ヒズボラ地下インフラを破壊した」

作戦実施前に米国に通知した、我々はレバノン南部に留まる



ヒズボラ「イスラエルの攻撃は停戦合意に対する露骨な違反」

我々は停戦を遵守している、自国と国民を守る権利を留保する



レバノン議会議長「イスラエルとの合意は成立しない」



【日本】

政府「骨太の方針」に「適切な金融政策が行われることも非常に重要」明記

昨年にはなかった「非常に重要」文言を追加、日銀に圧力との見方

高市首相は金利上昇が経済成長の勢いを鈍化させることを懸念



【英国】

ピル英中銀チーフエコノミスト「生活費高騰の勢いに油断すべきではない」

2会合連続で利上げ主張したが、新聞に名前を載せたいからではない

政策担当者は油断してはならない、使命はインフレを2%に維持すること



【中国】

ゴールドマンサックスがネットイースの株価目標を引き上げ

「AI分野以外で魅力的な成長株」と位置づけ、264香港ドルに引き上げ



【韓国】

韓国大統領

需要に応えるため半導体産業基盤の構築を加速させる必要がある

世界のメモリ市場は5年以内に4倍に拡大する見通し

AI競争においてスピードこそが生き残る唯一の道

半導体の研究開発などに15年間で30兆ウォンを拠出へ



サムスン電子とSKハイニックス

今後10年間で最大2000兆ウォン（1.3兆ドル）の投資計画発表へ

2社は光州地域に4カ所～5カ所の半導体工場を建設する予定

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