「the world is your oyster」の意味は？オイスター！？ふしぎな英語のイディオム！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「世界はあなたの思いのまま」でした！

「The world is your oyster」は、「望むことに自由に挑戦できる」「世界にはたくさんのチャンスがある」という意味の表現です。

牡蠣の殻を開けることで、中にある価値あるものを手に入れるというイメージから、誰かの明るい未来や可能性を励ますときに使われます。

ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『ウィンザーの陽気な女房たち』に登場するセリフが由来とされていますよ。

「You just graduated from college. The world is your oyster!」

（大学を卒業したばかりだね。君の可能性は無限大だよ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。