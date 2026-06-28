夏の三銘品を個室で味わう！ 道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席

記事ポイント 道頓堀 治兵衛が「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席を期間限定で開催します「花水木」「紫陽花」「清夏」の3コースで鱧鍋や鰻の炙り焼きを味わえます道頓堀川を望む席や掘りごたつ個室で大阪観光の食事にも利用できます 道頓堀 治兵衛が「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席を期間限定で開催します「花水木」「紫陽花」「清夏」の3コースで鱧鍋や鰻の炙り焼きを味わえます道頓堀川を望む席や掘りごたつ個室で大阪観光の食事にも利用できます

道頓堀 治兵衛が、夏の三銘品『鱧』『伊勢海老』『鰻』を主役にした「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席を期間限定で開催します。

2026年6月18日より、鱧鍋や鰻の炙り焼きなどを楽しめる3つの限定コースが登場します。

道頓堀川を見下ろせる席で、夏の味覚をゆっくり味わえる内容です。

道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席

開催開始日：2026年6月18日キャンペーン期間：令和8年9月13日まで所在地：大阪市中央区道頓堀2-1-4アクセス：地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分

大阪・なんばの地で、とらふぐをはじめとした旬の味覚を提供し続ける道頓堀 治兵衛の期間限定会席です。

夏の風物詩である鱧、ぷりぷりの伊勢海老、香ばしくとろける脂が絶品と評される鰻の炙り焼きなど、厳選した食材がそろいます。

職人の技が光る多彩な調理法で、夏の美味を心ゆくまで味わえます。

鱧を一人鍋で楽しむ「花水木」

コース名：花水木お品書き：先付け、鱧ちり、伊勢海老サラダ、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、海老茶碗蒸し、鱧飯、赤だし、香の物、デザート品数：全10品価格：通常7,700円(税込)が期間限定で6,050円(税込)期間：2026年9月13日まで

「花水木」は、鱧ちり、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯などで鱧を味わい尽くすプランです。

伊勢海老サラダや海老茶碗蒸しも入り、鱧と伊勢海老を一つの会席で楽しめます。

一人鍋の形で鱧すきを味わえるため、落ち着いた席で夏の味覚を自分のペースで食べ進められます。

鱧鍋をたっぷり味わう「紫陽花」

コース名：紫陽花お品書き：先付け、鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷら、素麺、デザート品数：全6品価格：通常6,600円(税込)が期間限定で5,500円(税込)期間：2026年9月13日まで

「紫陽花」は、旬の鱧を鱧鍋でたっぷり味わえる夏の人気プランです。

鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷらが並び、鍋と揚げ物の調理法で鱧を楽しめます。

素麺とデザートも含まれ、夏の食事としてまとまりのある会席です。

特製だしで焼きながら食べる「清夏」

コース名：清夏お品書き：先付け、鰻炙り焼き、季節の揚げ物、鰻茶碗蒸し、鰻丼、赤だし、香の物、デザート品数：全8品価格：通常8,800円(税込)が期間限定で7,700円(税込)期間：2026年9月13日まで

「清夏」は、一度食べたらクセになると紹介される鰻のあぶり焼き会席です。

鰻のあぶり焼きは、道頓堀 治兵衛の特製だしで焼きながら食べる一品です。

鰻茶碗蒸しや鰻丼もそろい、炙り焼きから丼まで鰻を重ねて味わえます。

道頓堀川を望む個室と座席

席：掘りごたつ個室、座敷テーブル席利用人数：少人数から最大50名様まで対応可能所在地：大阪市中央区道頓堀2-1-4アクセス：地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分

道頓堀 治兵衛には、掘りごたつ個室や座敷テーブル席があります。

道頓堀川を望む席は特に人気があり、落ち着いた和の空間やレストランのような洋風フロアも用意されています。

ご家族のお集まりから大阪観光のお食事まで、幅広い場面で利用できます。

鱧、伊勢海老、鰻を主役にした3つのコースで、夏の味覚を会席として味わえます。

道頓堀川を望む席や個室で、鱧鍋や鰻の炙り焼きをゆっくり楽しめます。

道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席の紹介でした。

よくある質問

Q. 道頓堀 治兵衛「鱧・鰻・伊勢海老」特別会席はいつから開催されますか？

A. 2026年6月18日より開催されます。

キャンペーン期間は令和8年9月13日までです。

Q. どのようなコースがありますか？

A. 鱧を一人鍋で楽しむ「花水木」、鱧鍋をたっぷり味わう「紫陽花」、鰻のあぶり焼き会席「清夏」の3コースがあります。

Q. 店舗はどこにありますか？

A. 所在地は大阪市中央区道頓堀2-1-4です。

地下鉄なんば駅25号出口から徒歩2分です。

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