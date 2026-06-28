現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ最終日を迎え、韓国の２大会ぶりの１次リーグ敗退が決定。李在明大統領が自身のＳＮＳで「予想外の結果に戸惑いを越えて呆然とする思いです」と失望を表明する異例の事態となった。

２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、この日、Ｌ組でクロアチアがガーナに勝利、Ｋ組でコンゴがウズベキスタンに勝利したことでグループリーグ敗退が決まった。Ｋ組は前半にウズベキスタンが先制に成功。そのままウズベキスタンが勝利、もしくは引き分けでも最後に試合が行われるＪ組に望みを繋げたが、後半にコンゴが逆転。悲劇的な形で敗退が決まった。

李大統領は「結局、人事が万事であると証明された。能力よりも身内びいきを重視して無能な人を指揮官に選べば、結果は火を見るより明らかです」と協会を批判。「Ｗ杯出場にも多くの国民の血税と国家的な支援が投入される」「国民を虚脱感に陥れた今回のＷ杯での失敗は組織と人事の失敗によるもの」と指摘し、「あっけにとられる出来事で国民の皆様に深い失望を与えた点、誠に申し訳なく思います。再びこのようなことが再発しないよう、体育行政改革を迅速に推進します」とした。

国のトップのまさかの投稿に、韓国国内でも「一国の大統領が公然と無能な人物と烙印を押すような発言をするのは適切か」と、波紋が広がっている。