ゴンチャに桃の季節到来！福島県産「あかつき」使用のデザートティー4種が登場中《6月25日発売》

ゴンチャは、2026年6月25日から、期間限定デザートティー「ピーチフルピーチ」を販売しています（一部店舗を除く）。

「阿里山ウーロンティー」が桃のおいしさ引き立てる

ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズが今年も登場しました。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りのピーチゼリーに、みずみずしくて甘い白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースを合わせた"ダブルピーチソース"を使用しています。シャキシャキ・ぷるぷるの食感と、桃をまるごと食べたようなおいしさを楽しめます。

ベースティーにはフルーティーさが特長の阿里山ウーロンティーをチョイス。桃のおいしさを引き立てつつ、後味も香りもすっきりとしていて、この季節にぴったりのお茶です。

ラインアップは、まろやかなミルクティー、さわやかなティーエード、シャリッとなめらかなジェラッティー、シュワッとしたスパークリングティーの4種。ミルクティーとティーエードはLサイズも選べるので、桃のおいしさをたっぷりゴクゴクと味わえます。

・ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／M・L）

桃のおいしさをまるごと味わえます。「あかつき」を使った白桃ソースと黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクに溶け合います。

価格は、Mサイズが670円、Lサイズが760円。

・ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／M・L）

阿里山ウーロンティーが桃のおいしさを引き立てます。白桃ソースの甘さと黄桃ソースの甘酸っぱさが絶妙にバランスし、果肉入りピーチゼリーで贅沢感と満足感も堪能できます。

価格は、Mサイズが670円、Lサイズが760円。

・ピーチフルピーチ ジェラッティー（FROZEN／M）

桃のおいしさをたっぷりと楽しめるフローズンティー。ダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリー、阿里山ウーロンティーを組み合わせています。桃の濃厚な味わいと食感を楽しめます。

価格は700円。

・ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED／L）

シュワッと桃が香ります。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りのピーチゼリーに阿里山ウーロンティーを組み合わせ、さわやかな飲み心地をLサイズでたっぷりと堪能できます。

価格は760円。

・果肉入りピーチゼリー トッピング

「あかつき」のピーチピューレを使用したゼリーに、桃の果肉をごろっと合わせ、まるで桃の果実を丸かじりしたような、シャキシャキとした贅沢な食感です。

価格は100円。

カスタマイズは、ピーチフルピーチ スパークリングティーは追加トッピングを1つまで、ピーチフルピーチ ミルクティー／ティーエード／ジェラッティーは2つまで追加トッピング可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部