1969年（昭44）に「赤頭巾ちゃん気をつけて」で芥川賞を受賞した、作家の庄司薫（しょうじ・かおる、本名・福田章二＝ふくだ・しょうじ）さんが、4月5日午後3時28分、老衰のため亡くなっていた。88歳だった。16年に亡くなった妻でピアニストの中村紘子さんの公式サイトで、27日までに公表された。

庄司さんは、都立日比谷高から東大文科二類に進んだ。代表作の「赤頭巾ちゃん気をつけて」は、70年に森谷司郎監督の手で映画化され、20年11月に亡くなった、東映会長の岡田裕介さんが俳優として主演した。77年「ぼくの大好きな青髭」以降、小説の著作はなかった。

公式サイトの発表全文は、以下の通り。

作家・庄司薫逝去に関するお知らせ

中村紘子の夫である作家・庄司薫は、令和8年4月5日午後3時28分、老衰のため、享年88歳にて永眠致しました。

ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

なお、葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、関係者のみにて執り行いました。

誠に勝手ながら、ご供花、ご供物、ご香典、ご弔電等のご厚志につきましては、固くご辞退申し上げます。

故人は満開の桜に見守られながら、穏やかにその生涯を閉じました。

また、自分を想ってくださるすべての方々へ等しくお知らせを届けたいとの故人の遺志を尊重し、本件につきましては弊所公式サイトのみでお知らせしております。

故人が遺した著作や言葉は、これからも多くの方々の心の中で生き続けるものと信じております。

「これからは本の中でお会いしましょう。」

これまで庄司薫及びその妻である中村紘子を応援してくださった皆様、お世話になりました関係者の皆様には、心より御礼申し上げます。