YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「超高級カレーが美味すぎる⁉︎高級冷凍食品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。動画では、偏食で知られる氏原を太らせるという名目のもと、松屋銀座のオンラインストアなどで販売されている1,000円～5,000円台の高級冷凍食品を実食レビューしている。



コンビニなどの定番冷凍食品と比べるため、ハンバーグや焼売、西京焼きなどの高級バージョンを用意。1品目の「松阪牛シルクハンバーグステーキ」は、デミグラスソースの好みが分かれたものの、肉本来の強い旨味を高く評価した。続く銀座アスターの「海老焼売」では、皮の誤魔化しが一切ない肉肉しい食感に「マジお肉って感じでうまっ」と2人揃って絶賛する。



中盤では、セブンイレブンの商品と比較するために「銀鱈の西京焼」を実食。一口食べた氏原は「うまっ！」と目を丸くし、サカモトも「魚じゃない」「クリームのようにとろけてく感じ」と、その別格の柔らかさと脂の乗りに驚愕した。一方で、高級なシーフードグラタンやミートソーススパゲティに対しては、ジャンクな味を好む氏原が「分からん」と高級感を理解できず困惑する一幕も見られ、視聴者の笑いを誘っている。



動画の最後には、5,400円の「特製黒毛和牛のスペシャルビーフカレー」が登場。サフランライスとともに頬張ると、「クソ美味いな」と氏原のテンションも最高潮に達した。高級洋食店ならではの圧倒的な肉のクオリティと、絶妙なバランスのルーに感動しつつ、普段とは違う未知の高級冷凍食品の世界を大いに堪能した2人だった。



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