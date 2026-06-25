「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

大谷翔平投手が６回５安打３失点、８奪三振で８勝目の権利を得た。メジャー自己最速１６３・７キロ計測するなど、１６０キロ超を１６球も投じた。

１−３の三回に自らの適時打など３点を奪って逆転。すると、ア・リーグトップの２５本塁打を放っている２番・バクストンから始まった三回は３者連続三振。前の回から４者連続三振とした。

さらに四回も三者凡退。ベンチに戻ると、二回に失点につながる捕逸を犯したラッシングの横に座って何かを話しかける場面もあった。

１番から始まった五回は先頭を詰まった一ゴロ。次打者・バクストンも三ゴロに仕留めた。３番・クレメンスも打ち取っって三者凡退に仕留めた。

六回も２三振を奪って三者凡退に仕留めた。

投手・大谷はここまで投打同時８試合を含む１２試合に登板し、７勝２敗、防御率１・４７を記録している。

前回１７日のレイズ戦は６回を投げて２試合連続となる４失点で、今季自己ワーストの４自責点を記録したが、打線の援護を受けて勝利投手となった。利き手中指のマメがつぶれて流血するアクシデントにも見舞われたが、「常に万全な状態で投げられるわけではない。シーズンをやっていれば、こういうこともある」と言い訳はしなかった。

５月５日・アストロズ戦で２敗目を喫したのを最後に５連勝中だ。