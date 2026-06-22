



プロ視点で「どんな用事にも合う」1軍バッグ

日々、多くのバッグに触れるGISELeスタイリストたちの審美眼にかなうものってどんなもの？自分的ルールに基づいた選びのポイントや愛用の理由を聞き込み取材。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです。







【スタイリスト・塚田綾子さん】

大人も試したくなる個性と遊びのあるアイテム選びを得意とし、デニム軸のカジュアルスタイルが人気。辛口なテンションが気分の今季は、凜としたイメージの服を多めにセレクト。

【SELECT RULE】

□「コンパクトに持てるミニ志向」 □「ファスナーなし、あっても閉めない」

「基本的には小さめ、かつファスナーがないものが好き。ふだんは、リップとお財布、カードくらいしか持ち歩かないのでLASTFRAMEのようなものにポイポイ詰めて持ち歩いています。毎年、配色が変わるマルチカラーなのが集めたくなる理由。伸縮性があるので、エコバッグとしても使っています。



VASICのバッグは、肩にかけたときに脇にぴったりおさまり、ＰＣを入れても下に重心がいかず使い勝手がいいので仕事の日に重宝しています」（スタイリスト・塚田綾子さん）









「必要不可欠」その理由

【全21アイテムの一覧】≫スタイリストが買った「欠点のない黒バッグ」どんな服にも「どんな用事にも合う」名品