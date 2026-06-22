ファミマ、新作フラッペ「ごほうびフルーツシリーズ」5種登場 “果実をかじったような味わい”がテーマ
【モデルプレス＝2026/06/22】ファミリーマートでは、「FAMIMA CAFE」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」を、2026年6月23日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて順次発売。第一弾の「メロンフラッペ」を皮切りに、6月から8月にかけて約2週間ごとのペースで全5種類が数量限定で登場する。
【写真】フルーツの“ごほうび”フラッペ全5種
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。ラインアップは「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類。
ファミリーマートでは、これまでにもフラッペシリーズで様々なコラボレーションやフレーバーを展開してきたが、フラッペを日常のちょっとした「ごほうび」として楽しんでいるという声が多かったことから、今夏は、フルーツの「ごほうび感」を追求。果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り・甘み・食感を最大限引き出した設計で、フルーツ専門店のスイーツやカフェドリンクのような満足感を、コンビニで手軽に楽しめるよう開発が行われた。
シリーズ第1弾として登場する「メロンフラッペ」は、赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせた贅沢な一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用してごろごろ食感と甘い香りを楽しめる一方で、アイス部分にはさわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用。この青肉メロン果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを用いている。果汁と果肉を合わせて23%配合（※ミルクを注ぐ前の割合）した、ジューシーさと芳醇な香りを楽しめる一杯だ。
第2弾（7月7日〜）は、いちご果肉ソースをたっぷりと使用した果肉感が味わえる「ストロベリーフラッペ」、第3弾（7月28日〜）はシャインマスカット果汁を一部使用することによる上品な甘さと高貴な香り、そしてマスカットゼリーのぷるんとした食感も楽しめる「シャインマスカットフラッペ」、第4弾は（8月11日〜）ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用した「ピーチフラッペ」と、甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを使ったトロピカルな「マンゴーフラッペ」が同時登場する。（modelpress編集部）
【発売日】2026年6月23日（火）
【発売日】2026年7月7日（火）
【発売日】2026年7月28日（火）
【発売日】2026年8月11日（火）
【価 格】各352円（各税込380円）
【発売地域】全国
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◆人気のフラッペから「味わうごほうびフルーツシリーズ」
同シリーズは、“まるで果実をかじったような味わい”をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる“ごほうび感”のあるフラッペに仕上げた。ラインアップは「メロンフラッペ」「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」の全5種類。
ファミリーマートでは、これまでにもフラッペシリーズで様々なコラボレーションやフレーバーを展開してきたが、フラッペを日常のちょっとした「ごほうび」として楽しんでいるという声が多かったことから、今夏は、フルーツの「ごほうび感」を追求。果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り・甘み・食感を最大限引き出した設計で、フルーツ専門店のスイーツやカフェドリンクのような満足感を、コンビニで手軽に楽しめるよう開発が行われた。
◆第1弾は“Wメロン”のジューシーさが魅力の「メロンフラッペ」
シリーズ第1弾として登場する「メロンフラッペ」は、赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせた贅沢な一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用してごろごろ食感と甘い香りを楽しめる一方で、アイス部分にはさわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用。この青肉メロン果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを用いている。果汁と果肉を合わせて23%配合（※ミルクを注ぐ前の割合）した、ジューシーさと芳醇な香りを楽しめる一杯だ。
第2弾（7月7日〜）は、いちご果肉ソースをたっぷりと使用した果肉感が味わえる「ストロベリーフラッペ」、第3弾（7月28日〜）はシャインマスカット果汁を一部使用することによる上品な甘さと高貴な香り、そしてマスカットゼリーのぷるんとした食感も楽しめる「シャインマスカットフラッペ」、第4弾は（8月11日〜）ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用した「ピーチフラッペ」と、甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを使ったトロピカルな「マンゴーフラッペ」が同時登場する。（modelpress編集部）
■メロンフラッペ
【発売日】2026年6月23日（火）
■ストロベリーフラッペ
【発売日】2026年7月7日（火）
■シャインマスカットフラッペ
【発売日】2026年7月28日（火）
■ピーチフラッペ／マンゴーフラッペ
【発売日】2026年8月11日（火）
【価 格】各352円（各税込380円）
【発売地域】全国
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