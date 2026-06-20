サンダルで巧妙盗撮！「彼女へ贈り物」→歴10年店員が暴く男の手口に「ゾッとした」「よく気付いた」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／男性客のサンダルの下にスマホ!?店員はどうする？
春…それはなんとなくワクワクして、少しだけ心が開放的になる季節。しかし、それは“アブナイ人たち”にとっても同じことが言えるようで、暖かくなってくると世の中に不審者が増える傾向にある。今回紹介するのは、女性の服飾品を扱うショップを訪れた不審者の話である。
アパレル業界で約10年働いていた経歴を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。10年というと10回の春を経験していることになるが、春になると冬眠から目覚めたように、さまざまな不審者や変質者が来店するという。
■不自然な動きの足元に隠された「秘密」
デパート内にある店舗で働いていたある日、目深に帽子をかぶり、足元はサンダルというラフなスタイルの男性客が訪れた。「彼女へのプレゼントを探しててー」「迷っててー」と女性店員に声をかけ、あるスタッフが接客についたという。ゆき蔵さんが彼の動きを注視していると、とんでもないことに気がついた。
なんとなく足元に違和感を覚えたというゆき蔵さん。「サンダルというラフな装いだったのですが、その足の動きが不自然で…。『さっきからやたらスカートの中に足を入れるな…』と思ってよく見てみると、『ん？』!!サンダルの間にスマホが…!!驚きました！」と当時を振り返る。
接客を担当していたスタッフはほんわかした性格で、一生懸命すぎて全く気がついていなかったという。不審者は「どのスタッフなら大丈夫そうか」をよく見ているのだ。
■毎日18時に現れる“時計代わり”の客
不審者や変質者の来店が多い季節は春なのだろうか。これに対しゆき蔵さんは「不審者は1年を通していつでも現れます(笑)」と語る。季節を問わず、毎日18時ごろに現れるルーズソックスを履いた中年男性もおり、来店するたびに「あ、もうそんな時間か」と時計代わりにしていたという。
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