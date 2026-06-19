最新トレンドはPLAZA（プラザ）にあり♡2026年春夏新作コスメの中から、人気ブランドの新作／新色や数量限定アイテム、PLAZA（プラザ）でしか買えないコスメをピックアップ。暑い夏におすすめのヘアケアやスキンケアも必見です。編集部が実際に使ったリアルなレビュー・口コミもあわせてお届けします。

おすすめ新作コスメ一気見せ！PLAZA（プラザ）に行ったらこれ買って

2026年最新 PLAZA（プラザ）で人気の新作コスメ おすすめ 2026年最新 PLAZA（プラザ）で人気の新作コスメ おすすめ





新商品の入荷が早く、流行の最先端とも言えるPLAZA（プラザ）は、コスメ好きさんならチェックを欠かせないスポットですよね。



今回は、そんなPLAZA（プラザ）で買うべきコスメを編集部が厳選してご紹介！

2026年春夏の新作アイテムの中から、特におすすめのアイテムを集めたので、ぜひお買い物の参考にしてみてください♡ トレンドのメイクアップコスメやスキンケア・ボディケアのほか、おしゃれな雑貨や食品まで揃うPLAZA（プラザ）。新商品の入荷が早く、流行の最先端とも言えるPLAZA（プラザ）は、コスメ好きさんならチェックを欠かせないスポットですよね。今回は、そんなPLAZA（プラザ）で買うべきコスメを編集部が厳選してご紹介！2026年春夏の新作アイテムの中から、特におすすめのアイテムを集めたので、ぜひお買い物の参考にしてみてください♡

【2026年最新】PLAZA（プラザ）で買うべき新作コスメ10選

2026年最新 PLAZA（プラザ）おすすめコスメ10選 2026年最新 PLAZA（プラザ）おすすめコスメ10選

人気ブランドの新作／新色コスメ、数量限定アイテムなど、PLAZA（プラザ）で今買うべきコスメ10選をご紹介！



現在はPLAZA（プラザ）でしか手に入らない注目の新作や、暑い夏にぴったりのヘアケアやスキンケアもピックアップしました。



編集部が実際に使ったリアルな感想・口コミもお届けするので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー

SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー

タイコスメSRICHAND（シーチャン）の人気フェイスパウダー『トランスルーセントパウダー』から、待望のプレスト＆UVタイプが登場。



高温多湿環境のタイで支持される崩れにくさはそのままに、持ち歩きに便利なプレストタイプに。

さらに日焼け止め効果＜SPF50+・PA++++＞を追加し、日中のメイク直しにもぴったりです。

SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー

優れた皮脂吸着力を持つ「スーパーオイルコントロール」処方により、余分な皮脂をしっかり吸着し、テカリ・メイク崩れを抑えて12時間耐久*のメイク持ちを実現。



撥水・耐汗コート機能のあるパウダーで、汗・皮脂によるヨレを防ぎます。



さらに2種類のブラーパウダーが毛穴・色むら・小じわ・凹凸などをカバーし、肌のアラを目立たなくしてくれるところもポイントです。



* メーカー調べ／個人差があります

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー SRICHAND（シーチャン）｜プレストUVトランスルーセントパウダー

粉質が細かく、肌にのせた瞬間にサラッと密着。テカリを抑えて、ふんわりマットな肌に仕上がります。

粉っぽさを感じにくく、肌に溶け込むようになじみますよ。



薄づきのベージュカラーで、毛穴や色ムラを自然にカバーしながらトーンアップした印象に仕上がりました。



時間が経っても乾燥しにくいのに、サラサラな仕上がりが続くところがお気に入りです♡

発売・商品情報

ブランド名：SRICHAND（シーチャン）

商品名：プレストUVトランスルーセントパウダー

種類：全1色

容量：4.5g

価格：1,045円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月下旬より順次

販売場所：SRICHAND（シーチャン）取扱店舗（全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS）、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ

dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ

dejavu（デジャヴュ）のマスカラ『フォルミングラッシュ』は、究極に*¹美しいまつ毛を追求した「塗るつけまつげ」シリーズの最新作。

2026年10月末までは、PLAZA（プラザ）のみで購入できるアイテムとなっています。



根元が太く、毛先に向かって細くなる「先細り」の美フォルムを形成することが特徴です。



また、ミクロレベルの凹凸まで補正し、まつ毛表面をつるんと覆うことで、美しいツヤ仕上がりを叶えます。



*¹ dejavu（デジャヴュ）において

dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ

汗・皮脂・涙を弾き、擦れにも強い処方により、パンダ目になりにくいところも魅力。

落とす時はお湯でオフできるため、デリケートなまつ毛や目元への負担を減らせます。



『フォルミングラッシュ』には1mm間隔のシリコンブラシを初採用し、弾力のあるジェルを抱え込んでまつ毛にしっかり絡められる仕様に。

根元にぐっと入り込み、1本1本をスタイリングしてセパレートまつ毛に仕上げます。



また、まつ毛補修効果や保湿効果のある成分を贅沢に13種類配合*²した『フォルミングラッシュ プレミアム』の展開も。

日中もしっかりまつ毛ケアをしたい人におすすめです。



*² 補修成分：パンテノール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa／保湿成分：ヒアルロン酸Na、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン、アロエベラ葉エキス、オタネニンジン根エキス、トウキ根エキス、PG、加水分解シルク、リンゴ果実エキス、ハチミツ の13種

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ dejavu（デジャヴュ）｜フォルミングラッシュ

なめらかな液がまつ毛に密着して、ひと塗りでしっかり長さが出ました。

ダマになりにくく、毛先に向かってスーッと細く伸びたような繊細な仕上がりに。



乾いた後は擦っても落ちにくく、きれいなまつ毛をキープできました！



お湯で簡単にスルッと落ちて、擦らずオフできることもポイントです。

発売・商品情報

ブランド名：dejavu（デジャヴュ）

商品名：フォルミングラッシュ

種類：全1色

容量：ー

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



商品名：フォルミングラッシュ プレミアム

種類：全1色

容量：ー

価格：1,870円（税込）※編集部調べ



先行発売日：2026年3月3日（火）

販売場所：PLAZA（プラザ）、MINiPLA（ミニプラ）、イミュ公式オンラインストア

※一部店舗を除く

＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター

＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター ＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター

人気ヘアメイクアップアーティストの河北裕介さんが手がける＆be（アンドビー）から、新作ハイライター『ピュアリフレクター』が発売されました。



セラミドNP・スクワラン（いずれも保湿成分）などの美容成分を配合。

パウダーハイライターでありながら粉っぽさや乾燥を感じさせない、しっとりと肌になじむテクスチャーが特徴です。

＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター ＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター

過度な光沢を抑えたシマーな輝きで、上品なツヤ肌に。

厳選された微細パールにより、素肌そのものが発光しているかのような自然なツヤと立体感を与えます。



また、光を乱反射させることで、シミや凹凸といった肌悩みを自然にカモフラージュ。

まるで光のヴェールをまとったような、透明感*あふれる肌を演出します。



* メイクアップ効果による

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター ＆be（アンドビー）｜ピュアリフレクター

しっとりとなめらかな粉質で、肌にピタッと密着します。

肌なじみが良く、自然な立体感を与える上品なツヤ感が美しい！



「01」はどなたでも使いやすいアイボリーベージュで、透明感を高めてくれるカラー。

「02」のピンクベージュは、血色感をプラスしてくれますよ。

発売・商品情報

ブランド名：＆be（アンドビー）

商品名：ピュアリフレクター

種類：全3色（数量限定1色含む）

容量：3g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月15日（水）

販売場所：＆be（アンドビー）取扱店舗（ロフト、PLAZA（プラザ）、ショップイン、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ等バラエティショップ）、公式オンラインショップ

※一部店舗を除く

Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト

Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト

サロン品質のヘアケアアイテムが人気のWonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）より、うねり*¹髪をなめらかなストレート髪へと導く『ストレートコントロールミスト』が登場し話題に。



アミノ酸由来成分クレアチン*²と、髪にうるおいを与える加水分解ケラチン（羊毛）*²を配合。

乾燥による広がりやうねり*¹を抑え、⽑先までまとまる髪へと導く「うねり*¹ケア処⽅」が特徴です。



*¹ ハリとうるおいがなく髪が広がる状態

*² 保湿成分

Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト

高い圧力をかけてマイクロレベルまで微細化したオイル*³が髪1本1本に浸透し、ベタつかずサラサラな指通りを叶えます。



また3種のセラミド*⁴を配合し、パサつきがちな髪にうるおいをチャージ。



朝の寝癖なおしのほか、お風呂上がりの濡れた髪にも使えるマルチミストです。



*³ ジメチコン、シクロペンタシロキサン（全てヘアコンディショニング成分）

*⁴ セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（全て保湿成分）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）｜ストレートコントロールミスト

ミストが細かく、髪全体に均一に塗布しやすいです。

髪がまとまりやすくなり、指通りがなめらかに感じました。



ベタつきにくくサラッと仕上がるので、うるおい感がありながら重たく見えにくいですよ。



「サンシャインフィズの香り」は、みずみずしく爽やかさのあるフルーティーな香り。

香りは強すぎず、心地よく続きました。

発売・商品情報

ブランド名：Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）

商品名：ストレートコントロールミスト

種類：全1種

容量：200mL

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月27日（水）

販売場所：Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）取扱店舗（ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、ハンズ、PLAZA（プラザ）、マツモトキヨシ、ヨドバシカメラ）、公式オンラインショップ

※一部店舗除く

ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール

ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール

ettusais（エテュセ）で人気の部分用化粧下地から、ひんやりとした使い心地のクールタイプが数量限定発売中。



『ポアレスプライマー クール』は、Tゾーンや小鼻などの皮脂を吸着するテカリ吸収パウダーを、従来品と比べて120%配合！

夏場のテカリ・メイク崩れを防いで、サラサラの肌をキープします。

ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール

また、毛穴ぼかしパウダー配合で、気になる毛穴や凹凸が消えたような“アプリ肌”を演出。



ほんのりクリアブルーの液で、皮脂ぐすんだ肌を補正してくれるのもポイントです。



ファンデーションの上からも使えるので、朝のメイク時はもちろん、日中のメイク直しの際もひんやり心地よく使えます。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール ettusais（エテュセ）｜ポアレスプライマー クール

みずみずしいテクスチャーで、気になる部分に塗り広げやすいです。

乾くとサラッとなじみ、毛穴をぼかしてなめらかな肌印象に♡



擦れに強く、時間が経ってもテカリやヨレが気になりにくいと感じました。



ほのかにひんやり感のある使い心地で、暑い夏場にぴったりです。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：ポアレスプライマー クール

種類：限定1種

容量：ー

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月16日（木）

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店舗、公式オンラインショップ

※一部店舗を除く

plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP

plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP

plus eau（プリュスオー）の『2wayドライシャンプー』は、皮脂吸着パウダー*¹配合で余分な皮脂・汗を吸着し、ベタついた髪を瞬時にリセットするアイテム。



朝のお出かけ前には、崩れ予防スプレーとして前髪や全体にスプレーすれば、サラふわなスタイリングに。



また昼間には、ベタつきやペタッとした前髪をリセットするアイテムとして、2wayで使えることが特徴です。



*¹ オクテニルコハク酸デンプンAI

plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP

この春、ヘアケアシリーズで人気の高い「ホワイトフローラル＆ペアー」の香りが仲間入り。

みずみずしいペアー（洋梨）と可憐なホワイトフローラルが重なる、清潔感あふれる上品なフレグランスです♡



気になる頭皮・髪のニオイをカバーするだけでなく、毛髪補修成分配合*²でパサつき・乾燥を防ぎ、指通りの良い髪へと導きます。



*²ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、チャ葉エキス、カミツレ花エキス、パンテノール（毛髪補修成分）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP plus eau（プリュスオー）｜2wayドライシャンプー WP

細かいミストで広がり、髪全体に均一に塗布しやすいです。

ベタつきが気になる部分をサラッと整えてくれるので、夏の朝や汗をかいた時におすすめ！



パリッと固まりにくく、軽やかな仕上がりなのも嬉しいポイントです。

やさしく清潔感のある香りがふんわりと続きました♡

発売・商品情報

ブランド名：plus eau（プリュスオー）

商品名：2wayドライシャンプー WP

種類：全2種

容量：40g／95g

価格：880円／1,210円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月10日（金）より順次

販売場所：plus eau（プリュスオー）取扱店舗（ロフト、PLAZA（プラザ）、shop in、ハンズ、アインズ＆トルぺ、マツモトキヨシ、ココカラファイン、ウエルシア、スギ薬局、ドン・キホーテなど）、公式オンラインショップ

ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア

ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア

ドクターシーラボから、美容皮膚科学発想で開発されたUV美容液が誕生。



独自シールド技術「スマートレイヤーズ™」を搭載し、＜SPF50+／PA++++＞で紫外線をしっかりブロックしながら、美容液成分を肌に届けます。



肌ぐすみの原因である「にごり因子」に着目し、一日中澄んだ印象の肌をキープすることが特徴です。

ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア

白浮きやベタつきを抑えた設計で、ベースメイクに影響しにくいところもポイント。



紫外線や乾燥、美容施術といった外的ダメージを受けた肌や、敏感な肌状態を考えた処方も魅力です。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア ドクターシーラボ｜クリニシールド UVスキンケア

みずみずしく軽やかなテクスチャー。

しっとりとなじんで、ベタつきにくい使用感が心地良いです。



色はあまりつきませんが、ほんのり自然にトーンアップしたような仕上がりで、さりげなく美肌に見せてくれますよ。

発売・商品情報

ブランド名：ドクターシーラボ

商品名：クリニシールド UVスキンケア

種類：全1種

容量：30g

価格：5,280円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月16日（月）

販売場所：ドクターシーラボ取扱店舗、公式オンラインショップ

毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔

毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔 毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔

毛穴撫子のロングセラーアイテム『重曹泡洗顔』から、和歌山県産の南高梅*¹を使用した『紀州南高梅の重曹泡洗顔』が数量限定で登場。



ぶつぶつと目立つ角栓や、乾燥でごわついた古い角質をすっきり洗い上げ、うるおいのあるモチ肌を目指せる洗顔料です。



*¹ ウメ果実水、ウメ果実エキス（保湿成分）

毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔 毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔

重曹*²パワーで毛穴の中の角栓を浮かせて溶かし、角質をやわらげてスルッとオフ。



また、昔から美肌に良いとされる南高梅エキス*¹でうるおいを与え、明るい印象の肌へと導きます。



ツノが立つくらいよく泡立てて、もっちりとした泡でマッサージするように洗うのがおすすめです。



*¹ ウメ果実水、ウメ果実エキス（保湿成分）

*² 炭酸水素Na（洗浄成分）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔 毛穴撫子｜紀州南高梅の重曹泡洗顔

泡立てるともっちり濃密な泡ができ、肌を包み込むように心地よく洗えます。



気になるざらつきをオフして、なめらかな肌触りに。

洗い上がりはすっきりとしながらも、つっぱりにくいところが良いですね。



ほんのり甘酸っぱい、爽やかな梅の香りが楽しめます♪

発売・商品情報

ブランド名：石澤研究所 毛穴撫子

商品名：紀州南高梅の重曹泡洗顔

種類：限定1種

容量：100g

価格：1,100円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年5月21日（木）より順次

販売場所：毛穴撫子取扱店舗（全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト）、公式オンラインショップ

Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント

Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント

LE SSERAFIM（ルセラフィム）やTWICE（トゥワイス）といった、人気K-POPガールズグループを担当するメイクアップアーティスト ダソムさんが手がけるコスメブランドPyt（ピュット）。



プロが現場で使いたくなる高いクオリティと、推しの現場につけていきたい可愛さを兼ね備えた『ゲンバリップティント』に、待望の新色が仲間入りしました♡

Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント

新5色（06〜10）は、既存色よりも彩度と明るさに幅を持たせ、華やかさや透明感のある色設計に。

肌トーンになじみながら、照明や自然光の下などさまざまなシーンで美しく映えるカラーが揃いました。



みずみずしい水分膜を形成し、軽いつけ心地なのにうるおいと綺麗な発色が続きます。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント Pyt（ピュット）｜ゲンバリップティント

みずみずしいテクスチャーで、なめらかに伸び広がります。

軽やかな付け心地で、ベタつきも気になりにくいところが好印象。



透け感のあるクリアな発色で、うるおいあふれるツヤ唇に仕上がりました！



時間が経っても色持ちが良く、綺麗な発色をキープしやすいところも嬉しいです♡

発売・商品情報

ブランド名：Pyt（ピュット）

商品名：ゲンバリップティント

種類：新5色

容量：3.3g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年6月6日（土）

販売場所：Pyt（ピュット）取扱店舗（ロフト、PLAZA（プラザ）など）、公式オンラインショップ

※一部店舗を除く

fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム

fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム

fwee（フィー）の人気商品『プリンポット』がチューブ型になったような、使いやすさと可愛さを持ち合わせた新作リップアイテムが登場。



『ブラースムージーリップバーム』は、マット×しっとり質感の新感覚リップバームです。



表面はサラッとするのに、内側はしっとりとうるおうソフトブラーテクスチャーが特徴。

塗った瞬間に縦じわを目立たなくして*、なめらかな唇を演出します。



* メイクアップ効果による

fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム

セラミドNP、シアバター、パンテノール、ヒアルロン酸（すべて保湿）などの美容成分を配合し、乾燥しがちな唇のうるおいをキープ。



リップバームでありながら色持ちの良さも兼ね備え、リップケアとメイクが1本で叶うところが魅力です。



「Warm」「Neutral」「Cool」のトーン別に、全7色がラインナップ。

ブルベさんもイエベさんも似合う色が見つかる、トレンド感あふれるカラバリにも注目です。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム fwee（フィー）｜ブラースムージーリップバーム

なめらかに伸び広がり、唇にフィット。

ふんわり軽い付け心地のマットリップで、サラッとしつつしっとり感もある使用感です。



マットリップにありがちな、パサつきや乾燥も気になりにくいところが嬉しいですね。



時間が経っても色持ちが良く、綺麗な発色をキープしやすいと感じました。

発売・商品情報

ブランド名：fwee（フィー）

商品名：ブラースムージーリップバーム

種類：全7色

容量：ー

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月1日（日）

販売場所：fwee（フィー）取扱店舗、公式オンラインショップ

新作＆トレンドコスメを求めにPLAZA（プラザ）へGO♡

2026年最新 PLAZA（プラザ）おすすめコスメ10選 2026年最新 PLAZA（プラザ）おすすめコスメ10選

いかがでしたか？今回は編集部が厳選した、PLAZA（プラザ）で買うべき新作コスメ10選をご紹介しました。



人気ブランドの新作／新色や、今しか手に入らない限定商品、PLAZA（プラザ）でしか買えないアイテムもあるので、ぜひお早めに店頭やオンラインをチェックしてみてくださいね。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

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