恋人未満・付き合ってない男性への「重すぎない」誕生日プレゼント９パターン
すでにいい感じだけれど、まだ正式にお付き合いをしていない男性が誕生日を迎えるとき、どんなプレゼントを渡すのが無難なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に「友達以上、恋人未満の男性に喜ばれる『重すぎない誕生日プレゼント』」をご紹介します。
【１】高級タオルなど自分では買いそうもない「日用品」
「お箸とか傘とか、探すといろいろあるよ」（20代女性）というように、とくにこだわりもなく購入しがちな日用品であれば、逆に「逸品」を選んで贈ると喜ばれるかもしれません。ただ高価なだけでなく、「肌触りが最高にいい」など生活の質を上げるアイテムを選びたいところです。
【２】お酒やコーヒーなどの「嗜好品」
「『自分で買うのは躊躇するけど、家にあればテンション上がる』みたいな基準で選びます」（20代女性）というように、気分を盛り上げる嗜好品も歓迎されそうです。あまりに奇抜なものだと口に合わないかもしれないので、事前に好みをリサーチしておきましょう。
【３】使い捨てではないペンなど「高品質な文具」
「便利だし、自分がもらっても嬉しいので」（10代女性）というように、なかなか自分では買わないちょっといい筆記用具も、気の利いたプレゼントだと言えそうです。書きやすいボールペンやブックカバーなど、相手の趣味に合いそうなものを探してみましょう。
【４】アロマオイルや入浴剤など「香りアイテム」
「自分では買わないと思うので」（20代女性）というように、男性が自分で購入する機会が少なそうな、香り系のアイテムも喜ばれるかもしれません。嗅いだときに、自分の存在を思い出してもらう効果も期待できそうです。
【５】ネクタイや靴下など、「いくつあっても困らない衣料品」
「靴下なら、ブランドとかあんまり関係なく使ってもらえそう」（20代女性）というように、毎日使う消耗品を選ぶのもいいでしょう。とはいえ、あまりに奇抜すぎると使い勝手が悪いので、できるだけシンプルな柄のものを選びたいところです。
【６】好きな音楽やスポーツの「チケット」
「楽しんで消化できるものがいいんじゃないでしょうか」（20代女性）というように、ライブやスポーツ観戦のチケットをプレゼントした人もいます。現地で一緒に盛り上がることができるよう、自分も楽しめるイベントを吟味するといいかもしれません。
【７】3,000円くらいの予算で「リクエストされた品物」
「自分では買わない、ちょっといいものが理想」（20代女性）というように、高額ではない予算で、少し高級なものをチョイスするのもよさそうです。人気デザイナーのハンカチや保温マグなど、3,000円程度でプチ贅沢を味わえるアイテムを探してみてはいかがでしょうか。
【８】カフェや居酒屋での「食事のおごり」
「その場を楽しむもの、カタチとして残らないものがいい」（20代女性）というように、誕生日の食事をお祝いとしてプレゼントする人もいます。いいレストランを予約するよりも、どこかに行ったついでに夕飯をご馳走するくらいのほうが、恋人未満の男性は気がラクかもしれません。
【９】ちょっと高級なチョコなどの「スイーツ」
「甘いもの好きなら絶対ウケるし、お財布にも優しい」（20代女性）というように、少し高価なお菓子やスイーツを贈れば、甘党の男性は喜んでくれるでしょう。限定品や並ばないと買えないようなものだと、さりげなく「特別扱い」をアピールできそうです。
少ない予算でも買える「ちょっといいもの」や、男性が自分では買わないもの、もしくはカタチとして残らないものをプレゼントすると気軽に受け取ってもらえそうです。男性の好みに合わせて選んでみてください。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年3月11日（火）から18日（火）まで
対象：合計205名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】高級タオルなど自分では買いそうもない「日用品」
「お箸とか傘とか、探すといろいろあるよ」（20代女性）というように、とくにこだわりもなく購入しがちな日用品であれば、逆に「逸品」を選んで贈ると喜ばれるかもしれません。ただ高価なだけでなく、「肌触りが最高にいい」など生活の質を上げるアイテムを選びたいところです。
「『自分で買うのは躊躇するけど、家にあればテンション上がる』みたいな基準で選びます」（20代女性）というように、気分を盛り上げる嗜好品も歓迎されそうです。あまりに奇抜なものだと口に合わないかもしれないので、事前に好みをリサーチしておきましょう。
【３】使い捨てではないペンなど「高品質な文具」
「便利だし、自分がもらっても嬉しいので」（10代女性）というように、なかなか自分では買わないちょっといい筆記用具も、気の利いたプレゼントだと言えそうです。書きやすいボールペンやブックカバーなど、相手の趣味に合いそうなものを探してみましょう。
【４】アロマオイルや入浴剤など「香りアイテム」
「自分では買わないと思うので」（20代女性）というように、男性が自分で購入する機会が少なそうな、香り系のアイテムも喜ばれるかもしれません。嗅いだときに、自分の存在を思い出してもらう効果も期待できそうです。
【５】ネクタイや靴下など、「いくつあっても困らない衣料品」
「靴下なら、ブランドとかあんまり関係なく使ってもらえそう」（20代女性）というように、毎日使う消耗品を選ぶのもいいでしょう。とはいえ、あまりに奇抜すぎると使い勝手が悪いので、できるだけシンプルな柄のものを選びたいところです。
【６】好きな音楽やスポーツの「チケット」
「楽しんで消化できるものがいいんじゃないでしょうか」（20代女性）というように、ライブやスポーツ観戦のチケットをプレゼントした人もいます。現地で一緒に盛り上がることができるよう、自分も楽しめるイベントを吟味するといいかもしれません。
【７】3,000円くらいの予算で「リクエストされた品物」
「自分では買わない、ちょっといいものが理想」（20代女性）というように、高額ではない予算で、少し高級なものをチョイスするのもよさそうです。人気デザイナーのハンカチや保温マグなど、3,000円程度でプチ贅沢を味わえるアイテムを探してみてはいかがでしょうか。
【８】カフェや居酒屋での「食事のおごり」
「その場を楽しむもの、カタチとして残らないものがいい」（20代女性）というように、誕生日の食事をお祝いとしてプレゼントする人もいます。いいレストランを予約するよりも、どこかに行ったついでに夕飯をご馳走するくらいのほうが、恋人未満の男性は気がラクかもしれません。
【９】ちょっと高級なチョコなどの「スイーツ」
「甘いもの好きなら絶対ウケるし、お財布にも優しい」（20代女性）というように、少し高価なお菓子やスイーツを贈れば、甘党の男性は喜んでくれるでしょう。限定品や並ばないと買えないようなものだと、さりげなく「特別扱い」をアピールできそうです。
少ない予算でも買える「ちょっといいもの」や、男性が自分では買わないもの、もしくはカタチとして残らないものをプレゼントすると気軽に受け取ってもらえそうです。男性の好みに合わせて選んでみてください。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年3月11日（火）から18日（火）まで
対象：合計205名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査