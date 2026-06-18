「ピングー」がオルビスとコラボ！表参道旗艦店に限定化粧水ボトル＆ぷくぷくステッカーがセットになったドリンクが登場
南極暮らしの世界で一番有名なペンギン「ピングー」が、表参道にあるオルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」をジャックする。2026年6月20日(土)から8月6日(木)まで、同施設でコラボレーションイベント『PINGU(TM) WITH ORBIS』が開催される。コラボデザインの化粧水ボトルをはじめ、ぷくぷくステッカーがセットになった限定ドリンク、願いを込められる七夕の短冊まで、ピングー尽くしの空間が待っている。
【写真】ピングーの顔がどーん！限定ドリンク＆ぷくぷくステッカーを見る
■この夏だけ、「ピングー」コラボの化粧水ボトルが登場
今回の主役は、「ピングー」とその仲間たちが描かれたコラボデザインの化粧水ボトル。人気の「オルビスユー エッセンスローション」に加えて、今回は最高峰エイジングケアの「オルビスユードット エッセンスローション」もコラボデザインで登場する。どちらも本イベント限定で、つめかえ用ボトルとつめかえ(180ミリリットル)がセットになっている。
「『オルビスユー エッセンスローション』 PINGU(TM)デザイン」(2750円)は“肌の基礎体力”に着目した初期エイジングケアの化粧水、「『オルビスユードット』 エッセンスローション PINGU(TM)デザイン」(3410円)はハリと透明感に加えて美白(※1)にまでアプローチする本格派エイジングケア化粧水。とろみのあるテクスチャーが角層までぐんぐんなじむ実力派で、見た目のかわいさだけで終わらないのがオルビスらしい。
店頭はもちろん、専用オンラインショップからも購入できるので、表参道まで足を運べない人もコラボボトルを手に入れられる。販売期間は2026年6月20日(土)から8月6日(木)までだが、数量限定でなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックを。
■ピングー＆ピンガに会える！撮影会の抽選は6月28日まで
見逃せないのが、2026年7月26日(日)に行われる「ピングー」と妹の「ピンガ」が来店するグリーティングイベント。事前抽選に当選した人だけが、ふたりとの撮影会に参加できる。
参加には、当選者限定で販売される「『オルビスユー エッセンスローション』 PINGU(TM)デザイン」(2750円)の事前購入が必要。撮影会は(1)13時〜(2)14時30分〜(3)16時〜(4)17時30分〜の全4回に分けて開催される。
抽選の応募は2026年6月16日から6月28日(日)23時59分まで。応募はひとり1回限りで、当選発表は7月上旬〜中旬にメールで届く。専用応募フォームからの申し込みは、締切前に済ませておきたい。
■ピングーの顔がどーん！限定ドリンク＆ぷくぷくステッカー
1階の『JUICE BAR』には、ピングーの見た目とリンクした「PINGU(TM) ブラックスムージー ぷくぷくステッカーセット」(1300円)が登場。
ブラックの部分は、オーツミルクをベースにバナナ・パイナップル・ブルーベリー・デーツを合わせ、竹炭パウダーで印象的な黒に仕上げたスムージー。ホワイトの部分はココナッツヨーグルトで、混ぜ合わせるとフルーティーで爽やかな味わいに変わる。カップにはピングーの顔がどーんとプリントされていて、写真を撮りたくなるかわいさだ。
セットで付いてくるのは、立体感のある「ぷくぷくステッカー」のスーベニア。シール交換やコレクション、手持ちのアイテムのデコにも使える。こちらも数量限定で、1日に提供される杯数にも限りがある。
■SNS投稿で現品が当たる、カプセルトイにも挑戦
イベントの様子をSNSに投稿すると、プレゼントが必ず当たるカプセルトイにも挑戦できる。景品には、非売品の「ピングー」コラボデザイン「オルビスユー エッセンスローション」の現品や、コラボステッカー全4種、商品サンプルなどがそろう。
参加条件は、公式SNS(Instagram・X)をフォローしたうえで、施設の写真とイベントの感想を「#スキンケアラウンジバイオルビス」「#ピングーとオルビス」をつけて投稿すること。ストーリーズの場合は@skincare_lounge_by_orbisのメンションも忘れずに。
■パウダールームも短冊も、ピングー尽くし
2階のパウダールームは、1室が期間限定で「ピングー」デザインに大変身。ミラーのまわりにはピングーや仲間たちが描かれ、ぬいぐるみと一緒に写真が撮れる撮影スポットになっている。
さらに2026年6月20日(土)から7月7日(火)の七夕シーズンには、2階に笹と「ピングー」デザインの短冊が登場。願いごとを書いて、この時期ならではのひとときを楽しめる。コラボボトルを買ってオルビス公式アプリに会員登録すると、飛行機のチケット風「ボーディングパスステッカー」がもらえる特典も用意されている。
■中野の銭湯「松本湯」では“オルビスの湯”も
表参道だけにとどまらないのが今回の企画。2026年6月26日(金)から7月26日(日)まで、中野の人気銭湯「松本湯」で特別イベント「オルビスの湯 WITH PINGU(TM)」が開催される。昨年発売された「オルビス ザ クレンジング オイル」の発売1周年を記念したもので、「落とす、ととのう、うるおう」をテーマに、多数のオルビス商品を試せる。
「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」専用サイトで「オルビス ザ クレンジング オイル」と「オルビスユードット エッセンスローション」PINGU(TM)デザインボトルのスペシャルセットを買うと、オリジナルデザインのスパバッグがノベルティとして付いてくる(オンライン限定)。
『PINGU(TM) WITH ORBIS』は事前予約なしで自由に入場できるが、混雑時は待ち時間が発生する場合あり。週末の表参道散歩に組み込んで、夏のひとときをピングー＆オルビスと過ごしてみて。
※1メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ(ウォッシュを除く)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
■この夏だけ、「ピングー」コラボの化粧水ボトルが登場
今回の主役は、「ピングー」とその仲間たちが描かれたコラボデザインの化粧水ボトル。人気の「オルビスユー エッセンスローション」に加えて、今回は最高峰エイジングケアの「オルビスユードット エッセンスローション」もコラボデザインで登場する。どちらも本イベント限定で、つめかえ用ボトルとつめかえ(180ミリリットル)がセットになっている。
「『オルビスユー エッセンスローション』 PINGU(TM)デザイン」(2750円)は“肌の基礎体力”に着目した初期エイジングケアの化粧水、「『オルビスユードット』 エッセンスローション PINGU(TM)デザイン」(3410円)はハリと透明感に加えて美白(※1)にまでアプローチする本格派エイジングケア化粧水。とろみのあるテクスチャーが角層までぐんぐんなじむ実力派で、見た目のかわいさだけで終わらないのがオルビスらしい。
店頭はもちろん、専用オンラインショップからも購入できるので、表参道まで足を運べない人もコラボボトルを手に入れられる。販売期間は2026年6月20日(土)から8月6日(木)までだが、数量限定でなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックを。
■ピングー＆ピンガに会える！撮影会の抽選は6月28日まで
見逃せないのが、2026年7月26日(日)に行われる「ピングー」と妹の「ピンガ」が来店するグリーティングイベント。事前抽選に当選した人だけが、ふたりとの撮影会に参加できる。
参加には、当選者限定で販売される「『オルビスユー エッセンスローション』 PINGU(TM)デザイン」(2750円)の事前購入が必要。撮影会は(1)13時〜(2)14時30分〜(3)16時〜(4)17時30分〜の全4回に分けて開催される。
抽選の応募は2026年6月16日から6月28日(日)23時59分まで。応募はひとり1回限りで、当選発表は7月上旬〜中旬にメールで届く。専用応募フォームからの申し込みは、締切前に済ませておきたい。
■ピングーの顔がどーん！限定ドリンク＆ぷくぷくステッカー
1階の『JUICE BAR』には、ピングーの見た目とリンクした「PINGU(TM) ブラックスムージー ぷくぷくステッカーセット」(1300円)が登場。
ブラックの部分は、オーツミルクをベースにバナナ・パイナップル・ブルーベリー・デーツを合わせ、竹炭パウダーで印象的な黒に仕上げたスムージー。ホワイトの部分はココナッツヨーグルトで、混ぜ合わせるとフルーティーで爽やかな味わいに変わる。カップにはピングーの顔がどーんとプリントされていて、写真を撮りたくなるかわいさだ。
セットで付いてくるのは、立体感のある「ぷくぷくステッカー」のスーベニア。シール交換やコレクション、手持ちのアイテムのデコにも使える。こちらも数量限定で、1日に提供される杯数にも限りがある。
■SNS投稿で現品が当たる、カプセルトイにも挑戦
イベントの様子をSNSに投稿すると、プレゼントが必ず当たるカプセルトイにも挑戦できる。景品には、非売品の「ピングー」コラボデザイン「オルビスユー エッセンスローション」の現品や、コラボステッカー全4種、商品サンプルなどがそろう。
参加条件は、公式SNS(Instagram・X)をフォローしたうえで、施設の写真とイベントの感想を「#スキンケアラウンジバイオルビス」「#ピングーとオルビス」をつけて投稿すること。ストーリーズの場合は@skincare_lounge_by_orbisのメンションも忘れずに。
■パウダールームも短冊も、ピングー尽くし
2階のパウダールームは、1室が期間限定で「ピングー」デザインに大変身。ミラーのまわりにはピングーや仲間たちが描かれ、ぬいぐるみと一緒に写真が撮れる撮影スポットになっている。
さらに2026年6月20日(土)から7月7日(火)の七夕シーズンには、2階に笹と「ピングー」デザインの短冊が登場。願いごとを書いて、この時期ならではのひとときを楽しめる。コラボボトルを買ってオルビス公式アプリに会員登録すると、飛行機のチケット風「ボーディングパスステッカー」がもらえる特典も用意されている。
■中野の銭湯「松本湯」では“オルビスの湯”も
表参道だけにとどまらないのが今回の企画。2026年6月26日(金)から7月26日(日)まで、中野の人気銭湯「松本湯」で特別イベント「オルビスの湯 WITH PINGU(TM)」が開催される。昨年発売された「オルビス ザ クレンジング オイル」の発売1周年を記念したもので、「落とす、ととのう、うるおう」をテーマに、多数のオルビス商品を試せる。
「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」専用サイトで「オルビス ザ クレンジング オイル」と「オルビスユードット エッセンスローション」PINGU(TM)デザインボトルのスペシャルセットを買うと、オリジナルデザインのスパバッグがノベルティとして付いてくる(オンライン限定)。
『PINGU(TM) WITH ORBIS』は事前予約なしで自由に入場できるが、混雑時は待ち時間が発生する場合あり。週末の表参道散歩に組み込んで、夏のひとときをピングー＆オルビスと過ごしてみて。
※1メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ(ウォッシュを除く)
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(C)2026 JOKER.